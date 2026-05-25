आज के समय में हर कोई अपने घर को मॉडर्न, स्टाइलिश और क्लासी लुक देना चाहता है। चाहे शहर हो या गांव, लोग अब घर बनवाते समय सिर्फ मजबूती ही नहीं बल्कि इंटीरियर डिजाइन और आकर्षक लुक पर भी खास ध्यान देते हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने में रंग, फर्नीचर और सजावट के साथ-साथ टाइल्स भी बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। खासकर लिविंग रूम की टाइल्स पूरे घर की पहली छाप तय करती हैं, क्योंकि यही वह जगह होती है जहां घर में आने वाले मेहमानों को बैठाया जाता है।

अगर लिविंग रूम में सही डिजाइन और सही रंग की टाइल्स लगाई जाएं तो साधारण सा कमरा भी बेहद लग्जरी और आकर्षक दिखाई देने लगता है। आजकल बाजार में कई तरह के मॉडर्न टाइल्स डिजाइन्स उपलब्ध हैं। ऐसे में आइए जानते हैं लिविंग रूम में ट्रेंडी टाइल्स की डिजाइन के बारे में, जो लग्जरी और स्टाइलिश लुक देने में अहम भूमिका निभाती हैं।

1- वुडन टेक्सचर टाइल्स

आजकल वुडन टेक्सचर टाइल्स काफी ट्रेंड में हैं। लिविंग रूम में नेचुरल और गर्माहट भरा लुक देने के लिए ये बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। ये टाइल्स लकड़ी जैसी दिखाई देती हैं लेकिन असली लकड़ी की तुलना में ज्यादा टिकाऊ और पानी से सुरक्षित होती हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर लोग अब इस डिजाइन को काफी पसंद कर रहे हैं।

2- मार्बल फिनिश टाइल्स

आजकल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टाइल्स डिजाइनों में से एक मार्बल फिनिश टाइल्स भी हैं। ये टाइल्स असली मार्बल जैसी दिखाई देती हैं और घर को बेहद रॉयल व प्रीमियम लुक देने में मदद करती हैं। ग्रे, क्रीम और सफेद रंग की मार्बल फिनिश टाइल्स लिविंग रूम को बड़ा और चमकदार दिखाने में मदद करती हैं। असली मार्बल की तुलना में ये कम खर्चीली होती हैं और इन्हें आसानी से साफ भी किया जा सकता है।

3- हाई ग्लॉस टाइल्स

अगर आप अपने लिविंग रूम को थोड़ा प्रीमियम और क्लासी लुक देना चाहते हैं तो हाई ग्लॉस टाइल्स लगवा सकते हैं। ये अपनी चमकदार सतह के लिए जानी जाती हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। इससे लिविंग रूम ज्यादा रोशन और खुला नजर आता है। छोटे लिविंग रूम के लिए ये डिजाइन परफेक्ट साबित हो सकती है।

4- मैट फिनिश टाइल्स

सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो मैट फिनिश टाइल्स लिविंग रूम में लगवा सकते हैं। इनकी सतह ज्यादा चमकदार नहीं होती, जिससे ये बेहद क्लासी दिखाई देती हैं। मैट टाइल्स पर फिसलने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। लिविंग रूम के लिए ग्रे, बेज या अर्थ टोन मैट जैसे डिजाइन वाले टाइल्स लगवा सकते हैं।

5- ज्योमेट्रिक पैटर्न टाइल्स

स्टाइलिश और थोड़ा क्रिएटिव लुक चाहते हैं तो ज्योमेट्रिक पैटर्न वाली टाइल्स लिविंग रूम में लगवा सकते हैं। इन टाइल्स में अलग-अलग आकार और पैटर्न बने होते हैं, जो लिविंग रूम को आकर्षक और ट्रेंडी बनाने में मदद करते हैं। इन दिनों ब्लैक-व्हाइट या मल्टीकलर पैटर्न काफी ट्रेंड में हैं।

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