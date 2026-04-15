Baby Boy & Girl Names With Meanings: बच्चे के पैदा होने से पहले ही माता-पिता और परिजन उसके लिए नाम खोजना शुरू कर देते हैं। बेटा हो या बेटी उसके लिए अर्थपूर्ण नाम चुनना लोग पसंद करते हैं। जिनका उच्चारण आसान और छोटा हो लेकिन उसमें कुछ धार्मिक या सार्थक अर्थ छुपा हो। साथ ही उसमें धार्मिक और मॉडर्न का मिश्रण भी हो।
ऐसा माना जाता है कि बच्चों के नाम उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। इन दिनों 2–3 अक्षरों के छोटे और अर्थपूर्ण नाम खूब ट्रेंड में हैं। बच्चों के लिए आप भी यहां से यूनिक नामों के ऑप्शन चुन सकते हैं। यहां बेटा और बेटी के लिए 20 अलग-अलग यानी 40 नामों की सूची उनके अर्थों के साथ दी गई है, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी।
2-3 अक्षरों वाले ट्रेंडिंग लड़कियों के नाम
अन्वी- देवी लक्ष्मी, दयालु
आहना- सूर्योदय, पहली किरण
कियारा- चमकदार, उज्ज्वल
नायरा- चमक, नई रोशनी
मिशा- मुस्कान, प्रिय
अद्वि- अद्वितीय, अनोखी
वेदिका- वेदी, पवित्र स्थान
आरुषि- सूरज की किरण
तन्वी- नाजुक, सुंदर
प्रिशा- ईश्वर का उपहार
रिधि- समृद्धि, धन
निष्ठा- समर्पण, विश्वास
यश्वी- प्रसिद्ध, सफल
त्रिशा- इच्छा, तारा
दिव्या- दिव्य, पवित्र
सान्वी- देवी लक्ष्मी
ईरा- धरती, सरस्वती
काव्या- कविता, बुद्धिमत्ता
चार्वी- सुंदर, आकर्षक
हिया- हृदय
लड़कों के 20 यूनिक और मॉडर्न नाम (2-3 अक्षर)
आरव- शांत, संगीत
वियान- जीवन, आत्मा
नील- नीला, आकाश
कान्य – राजा का पुत्र
आर्य- श्रेष्ठ, सम्मानित
दिव्य- दिव्य, पवित्र
युवान – जवान, युवा
तिनु- छोटा, कोमल
रत्विक- यजक, धार्मिक
विनय – नम्रता
ध्रुव- अटल, स्थिर
सौर्य- सूर्य जैसा
तेजस- उज्जवलता, ऊर्जा
अंश- भाग, हिस्सा
उत्सव- खुशी, त्यौहार
रितिक- चक्र, साधक
प्रय्ग- प्रयोगशील
लोअन- तेज़, दृढ़
किरण- रोशनी की किरण
शौर्य- बहादुरी