Trending Dress: 500 से 700 रुपये में ऑनलाइन मिल रहा ब्रांडेड ड्रेस

Trending Dress: कई ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं जिसपर हर कुछ समय में सेल आता है। चाहे पुरूष हो या महिलाएं हर कोई सेल का इंतजार करता है। फ्लिपकार्ट से लेकर मिंत्रा तक तक वेबसाइट पर सीशनल सेल लगता है। सेल के साथ-साथ इन वेबसाइट्स पर क्रेडिट और डेबिट कार्ट से शॉपिंग करने पर भी अलग से छूट मिलती है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कपड़े खरीदने से आपको कही बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कम प्राइस में अच्छे और महंगें ब्रांडेड कपड़ें भी खरीद पाएंगें। इसके अलावा यदि आपको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए तो आपको वापस उन वेबसाइट के जरिए उन्हें वापस भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन वेबसाइट्स पर आप 500-700 में ब्रांडेड ड्रेस खरीद सकते हैं।

Jabong:

इस वेबसाइट पर आप W का दुपट्टा सस्ते में खरीद सकते हैं। यह एक महंगा ब्रांड है। यदि आप दुकान से इसे खरीदेंगे तो आपको अच्छा पैसा खर्च करनी पड़ सकती है।

W Dupatta: Original Price: 799

Jabong discount price: 419

Dress Name: W Ornage Dupatta

Miss Bennett: यह एक अच्छा और महंगा ब्रांड है

Original Price: 1699

Jabong discount price: 509

Dress Name: Red Printed Crossover Front Panel Top With Elasticated Hem And Cuff

Globus Dress: ग्लोबस भी एक महंगा ब्रांड है। लोग अक्सर दुकान पर इस ब्रांड का कपड़ा लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि महंगा मिलता है। लेकिन इस वेबसाइट पर आप सस्ते में ले सकते हैं।

Original Price: 1499

Jabong discount price: 699

Dress Name: Black Self Design Sheath Dress

Myntra:

जैसा कि हम सभी को पता है फ्लाइंग मशीन एक महंगा ब्रांड है और अक्सर लोग दुकान पर जाकर इसके कपड़े खरीदने से बचते हैं। अब आप मिंत्रा पर इसके कपड़ें सस्से में ले सकते हैं।

Original Price: 899

Jabong discount price: 449

Dress Name: Men Black Printed Round Neck T-shirt

लड़कों अब अपने शॉर्ट्स सस्ते में इस एप के जरिए खरीद सकते हैं।

Original Price: 1299

Jabong discount price: 584

Dress Name: Men Olive Green Solid Regular Fit Chino Shorts

Amazon:

इस वेबसाइट पर आप अपने बच्चे के लिए ब्रांडेड कपड़ें खरीद सकते हैं।

Original Price: 700

Jabong discount price: 315

Dress Name: Gini & Jony Baby Boys’ Regular Fit T-Shirt (Pack of 2)

अपनी बच्ची के लिए प्यारे स्कर्ट लें अब कम प्राइस में

Original Price: 900

Jabong discount price: 549

Dress Name: Gini & Jony Cotton Skirt

Flipkart:

इस वेबसाइट पर पुरूषों को कम प्राइस में महंगे ब्रांड के कुर्ते मिलेंगे।

Original Price: 1199

Jabong discount price: 650

Dress Name: Men Solid Straight Kurta (Yellow)

