किचन घर का वह हिस्सा होता है जहां पर सबके लिए दिनभर खाना और तरह-तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं। रसोई घर जितना व्यवस्थित होता है, खाना बनाने में उतना की कम समय लगता है और भोजन पकाने में भी खूब आनंद आता है। जिनका किचन साधारण होता है, वे उसे मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, इसके लिए वह महंगे इंटीरियर डिजाइनर का सहारा लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ आप साधारण किचन को भी मॉडर्न और यूनिक लुक दे सकते हैं।

किचन में सिर्फ सही डिजाइन की लाइटिंग लगवा देने से पूरे रसोई घर का लुक बदल सकता है। साधारण सा दिखने वाला किचन लाइटिंग के काम के बाद आकर्षक, यूनिक और सुंदर नजर आने लगता है। यहां पर किचन के लिए कुछ लाइट के डिजाइन बताए गए हैं, जिसे आप अपने रसोईघर में लगवाकर पूरा लुक बदल सकते हैं।

1- पेंडेंट लाइट

आप अपनी रसोई घर को आकर्षक और मॉडर्न लुक देने के लिए पेंडेंट लाइट लगवा सकते हैं। यह छत से तार, रॉड या चेन के सहारे नीचे की ओर लटकती है। यह आजकल मॉडर्न किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लाइटिंग में से एक है। आपको मार्केट में पेंडेंट लाइट के कई आकार, रंग और डिजाइन मिल जाएंगे। अपनी रसोई के इंटीरियर के अनुसार आप इसे चुन सकते हैं।

2- वॉल-माउंटेड लाइट्स

इस डिजाइन की लाइट्स को रसोई घर की दीवार पर लगाया जाता है। ये अतिरिक्त रोशनी देने के साथ ही किचन को मॉडर्न और आकर्षक लुक भी देती हैं। इसमें भी आपको कई आकार, स्टाइल और डिजाइन की लाइटें मिल जाएंगी। आमतौर पर इन्हें सिंक के ऊपर, खिड़की के दोनों ओर या किचन के किसी खाली हिस्से की दीवार पर लगाया जाता है।

3- सीलिंग लाइट

आप किचन के छत पर भी लाइट लगवा सकते हैं। इसे रिकेस्ड लाइट्स भी कहते हैं जिन्हें छत के अंदर फिट किया जाता है। इन्हें लगाने से रसोई को साफ-सुथरा, मॉडर्न और प्रीमियम लुक मिलता है। आप अपनी रसोई के आकार के अनुसार 4 से 6 रिकेस्ड लाइट्स लगवा सकते हैं।

4- अंडर-कैबिनेट लाइट्स

अपने किचन को आकर्षक और मॉडर्न लुक देने के लिए आप अंडर-कैबिनेट लाइट्स भी लगवा सकते हैं। इन्हें किचन के ऊपरी कैबिनेट के नीचे लगाया जाता है। इनसे किचन काउंटर पर सीधी और पर्याप्त रोशनी मिलती है। इसके लिए आमतौर पर एलईडी स्ट्रिप लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कैबिनेट के नीचे फिट किया जाता है। बेहतर और आरामदायक रोशनी के लिए आप सफेद या हल्के पीले रंग की एलईडी स्ट्रिप लाइट्स चुन सकते हैं।

5- कांच के जार से बने वॉल लैंप

रसोई को थोड़ा शानदार और आकर्षक लुक देने के लिए आप कांच के जार से बने वॉल लैंप लगवा सकते हैं। ये लैंप दीवार पर लगाए जाते हैं और रसोई में खूबसूरत, हल्की और सुकून देने वाली रोशनी फैलाते हैं। इनकी मदद से किचन को देसी और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मिश्रण लुक दिया जा सकता है। आप हल्की पीली रोशनी देने वाला बल्ब लगवा सकते हैं। इन्हें आप खुली शेल्फ, बैकस्प्लैश या बर्तनों वाली दीवार के पास 2-3 की संख्या में लगवा सकते हैं।

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