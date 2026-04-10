लौकी ऐसी सब्जी है जिसे अक्सर बच्चे ही नहीं बल्कि कई बड़े लोग भी पसंद नहीं करते हैं। इसके हल्के स्वाद और पानी जैसी तरी के कारण लोग इसे खाने से बचते हैं। लेकिन, लौकी में ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम और पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेट रखने से लेकर पाचन तक को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

अगर आप लौकी को थोड़ा अलग और स्वादिष्ट अंदाज में बनाएं, तो बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाने लगेंगे। आइए जानते हैं, कैसे बनाएं स्वादिष्ट और पौष्टिक लौकी भरता।

लौकी भरता बनाने की सामग्री

1 मध्यम लौकी, कद्दूकस की हुई

1 मध्यम प्याज बारीक कटा हुआ

1-2 टमाटर, बारीक कटे हुए

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

3-4 लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच जीरा

नमक स्वादानुसार

1-2 चम्मच तेल

हरा धनिया

बनाने की आसान विधि

लौकी को साफ पानी से धो लें और इसके छिलके को छिल दें। अब लौकी को कद्दूकस करें और उसे हल्का निचोड़कर अतिरिक्त पानी निकाल दें। अब एक कड़ाही में थोड़ा पानी डालें और लौकी को 8-10 मिनट तक हल्का पका लें।

पका हुआ पानी अलग करें।

अब एक पैन में तेल गर्म करें। तेल में जीरा डालकर भून लें। इसके बाद लहसुन और हरी मिर्च को हल्का भूनें। अब प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें।

प्याज जब सुनहरा हो जाए तो इसमें कटे हुए टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं। जब टमाटर गल जाए तब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाते हुए 1-2 मिनट तक भूनें।

पकी हुई लौकी को कड़ाही में डाल दें। धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें, ताकि मसाले और लौकी अच्छे से मिल जाएं। अब गैस बंद कर ऊपर से हरा धनिया डाल दें। गरमागरम लौकी भरता को रोटी, पराठा या चावल के साथ परोस सकते हैं।

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