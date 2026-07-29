बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा बेहतरीन अदाकारी के साथ अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। उनके फिटनेस और डाइट का ध्यान मुंबई के मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर कुणाल विजय मोरे रखते हैं। विजय मोरे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को ट्रेनिंग देते हैं। जिसमें, दिया मिर्जा के अलावा आयुष शर्मा, जहीर इकबाल, निखिल द्विवेदी और फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा जैसी बड़ी हस्तियों का नाम शामिल है। 42 वर्षीय कुणाल ने अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है।

हालांकि, कुणाल का सफर इतना भी आसान नहीं रहा। उन्होंने बॉडीबिल्डिंग से शुरुआत की, लेकिन इस दौरान उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामान करना पड़ा। यहां तक कि फिटनेस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया था। कुणाल बताते हैं कि फिटनेस के प्रति उनका जुनून और उनके मेंटर, बॉडीबिल्डिंग व ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट राक्केश आर. उद्दियार का सहयोग उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। हाल ही में दिया मिर्चा ने अपने सोशल मीडिया स्टोरी में कुणा को टैग किया।

इंडियन एक्सप्रेस संग एक खास बातचीत में कुणाल ने अपने करियर के सफर, दिया मिर्जा के वर्कआउट रूटीन, उनके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भरोस और सेलिब्रिटी फिटनेस से जुड़े कई आम मिथकों के बारे में खुलकर बात की।

सवाल: आप पिछले 15 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। अपने सफर के बारे में बताइए।

कुणाल विजय मोरे: मेरा फिटनेस सफर तब शुरू हुआ जब मैं करीब 14 साल का था। मेरे घर के पास एक जिम था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब मेरे पिता ने जन्मदिन पर पूछा कि क्या चाहिए, तो मैंने जिम की सदस्यता मांगी। शुरुआत में मेरा मकसद सिर्फ अच्छी बॉडी बनाना था, लेकिन धीरे-धीरे फिटनेस मेरा जुनून बन गई। उस समय मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए मैं वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग करने की बजाय घंटों तक कठिन वर्कआउट करता था। फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। मुझे दिल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या हो गई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने हमेशा के लिए बॉडीबिल्डिंग छोड़ने की सलाह दी। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था क्योंकि फिटनेस मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी।

इसके आगे वह कहते हैं कि इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे मेंटर राक्केश आर. उद्दियार से हुई। उस समय मेरे पास उनकी कोचिंग की फीस देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी ट्रेनिंग में मैंने सिर्फ बॉडीबिल्डिंग ही नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और सही तरीके से ट्रेनिंग देने का विज्ञान भी सीखा। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि उनसे मिलना मेरे करियर का सबसे बड़ा मोड़ था।

इसके बाद मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर फुल-टाइम फिटनेस ट्रेनर बनने का फैसला किया। आर्थिक सुरक्षा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी ने हमेशा मेरा साथ दिया और अपने जुनून को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज भी मुझे अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।

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सवाल: दिया मिर्जा को ट्रेनिंग देना कैसे शुरू हुआ?

कुणाल विजय मोरे: राक्केश सर ने ही मुझे दिया मिर्जा से मिलवाया। उनके साथ काम करना मेरे लिए शानदार अनुभव रहा है। दिया सबसे अनुशासित लोगों में से एक हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती हैं और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटतीं। इतनी सफलता मिलने के बावजूद वह बेहद विनम्र और जमीन से जुड़ी हुई इंसान हैं।

सवाल: दिया मिर्जा का वर्कआउट रूटीन कैसा है?

कुणाल विजय मोरे: दिया का लक्ष्य सिर्फ फिट दिखना नहीं है। वह अपनी ताकत, लचीलापन और सहनशक्ति बढ़ाना चाहती हैं ताकि लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रह सकें। उनके हर वर्कआउट का उद्देश्य जल्दी रिजल्ट पाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक अच्छी सेहत बनाए रखना होता है। वह सप्ताह में 6 दिन करीब 1 घंटे तक वर्कआउट करती हैं। हर सत्र की शुरुआत रिबाउंडर (मिनी ट्रैम्पोलिन) पर वार्म-अप से होती है, जिसमें जंप और हाथों की मूवमेंट शामिल होती हैं। इससे शरीर व्यायाम के लिए तैयार होता है, रक्त संचार बेहतर होता है और लिंफैटिक सिस्टम भी सक्रिय होता है। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का मिश्रण करते हैं। हम नियमित रूप से वर्कआउट बदलते रहते हैं ताकि शरीर को नई चुनौती मिलती रहे और बोरियत न हो। उनकी फिटनेस का सबसे अहम हिस्सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है क्योंकि इससे मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, हड्डियों की सेहत बेहतर होती है और रोजमर्रा के काम आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा मौका मिलने पर वह स्विमिंग भी करती हैं और नियमित रूप से मोबिलिटी व फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम करती हैं।

सवाल: उनकी डाइट कैसी होती है?

कुणाल विजय मोरे: दिया ज्यादातर शाकाहारी भोजन करती हैं और संतुलित आहार में विश्वास रखती हैं। वह शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने पर खास ध्यान देती हैं। उनकी डाइट में पौष्टिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, पर्याप्त प्लांट प्रोटीन और शरीर का अल्कलाइन संतुलन बनाए रखने वाले भोजन शामिल होते हैं। इसके अलावा वह रिफाइंड चीनी और ग्लूटेन से परहेज करती हैं।

उनकी कुछ अच्छी आदतें हैं

वर्कआउट से पहले चुकंदर और गाजर का जूस पीना।

कभी भी वार्म-अप नहीं छोड़ना।

मौका मिलने पर तैराकी करना।

दिनभर पर्याप्त पानी पीना।

रोज संतुलित भोजन करना।

ये आदतें भले ही सरल लगती हों, लेकिन इन्हें लगातार अपनाने से ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। दिया न तो क्रैश डाइट में विश्वास करती हैं और न ही किसी शॉर्टकट में। उनका मानना है कि ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जिन्हें पूरी जिंदगी आसानी से निभाया जा सके।

सवाल: क्या उम्र बढ़ने के साथ उनका रूटीन बदला है?

कुणाल विजय मोरे: दिया के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैं उन्हें जो भी चुनौती देता हूं, वह खुशी-खुशी पूरी करती हैं। इसलिए मुझे हर बार उनके लिए नए-नए वर्कआउट तैयार करने पड़ते हैं। उनका मानना है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि हर उम्र में खुद को मजबूत, स्वस्थ और सक्षम महसूस करना है। उनके लिए व्यायाम जीवनभर की जरूरत है, न कि किसी खास उम्र या लक्ष्य तक सीमित चीज। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता है। वह फिटनेस को कुछ महीनों का लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवनभर की जिम्मेदारी मानती हैं और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है।

सवाल: लोग सेलिब्रिटी फिटनेस को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रखते हैं?

कुणाल विजय मोरे: अक्सर लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी आसानी से फिट रहते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्हें हमेशा कैमरे के लिए तैयार रहना पड़ता है। हर प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अनुशासन, नियमित मेहनत और पूरी तैयारी करनी पड़ती है।

सवाल: रिकवरी कितनी जरूरी है?

कुणाल विजय मोरे: रिकवरी, वर्कआउट जितनी ही जरूरी है। अच्छी नींद, पर्याप्त पानी, आराम और जरूरत पड़ने पर मसाज थेरेपी शरीर को ठीक होने में मदद करती है। नींद, तनाव और व्यायाम तीनों का संतुलन जरूरी है। इनमें से किसी एक की कमी बाकी दोनों के फायदे भी कम कर देती है। हर व्यक्ति को रोज 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए, तनाव को नियंत्रित रखना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए।

सवाल: जिन लोगों के पास जिम जाने की सुविधा नहीं है, वे क्या करें?

कुणाल विजय मोरे: फिट रहने के लिए महंगे जिम या उपकरण जरूरी नहीं हैं। अगर आप रोज 20 से 30 मिनट तेज चाल से पैदल चलते हैं, साथ में स्क्वाट, लंज, पुश-अप और प्लैंक जैसी बॉडीवेट एक्सरसाइज करते हैं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और पर्याप्त पानी पीते हैं, तो भी आप अच्छी फिटनेस बनाए रख सकते हैं।

सवाल: अगर किसी के पास रोज सिर्फ 20 मिनट हों तो क्या करना चाहिए?

कुणाल विजय मोरे: मैं सलाह दूंगा कि रोज 20 मिनट तेज चाल से चलें और उसके साथ पुश-अप, स्क्वाट, लंज और प्लैंक जैसी एक्सरसाइज करें। फिट रहने के लिए रोज एक घंटे का वर्कआउट जरूरी नहीं है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट भी नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं, तो समय के साथ बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

रैपिड फायर में पूछे गए सवाल

सुबह या शाम का वर्कआउट?

सुबह का वर्कआउट।

योग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।

ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज है जो हर किसी को करनी चाहिए?

रोज पैदल चलना।

फिटनेस से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक?

फिट रहने के लिए घंटों तक वर्कआउट करना जरूरी है।

ऐसी एक हेल्दी आदत, जिसे हर किसी को आज से शुरू कर देना चाहिए?

रोज कम से कम 3 लीटर पानी पिएं और हर दिन शरीर को सक्रिय रखें।

वर्कआउट के बाद पसंदीदा स्नैक?

प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार।

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