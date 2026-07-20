ट्रेन से सफर के दौरान बहुत सारे लोग गर्मागर्म चाय के साथ समोसा या स्टेशन पर मिलने वाले फूड आइटम्स का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो सफर के दौरान खाने-पीने में समझदारी बेहद जरूरी है। लंबे सफर में भोजन का समय बदल सकता है और स्टेशन पर मिलने वाला खाना हमेशा सेहत के लिए सही नहीं होता। ऐसे में आपको एक्सपर्ट के सुझाए कुछ हेल्दी स्नैक्स ट्रेन के सफर के दौरान साथ रखने चाहिए। इससे आपकी भूख भी मिटेगी और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी।

ट्रेन का सफर अपने साथ कई यादें लेकर आता है। किसी के टिफिन में घर के बने आलू के पराठे होते हैं तो किसी के पास पुलाव या दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन। लेकिन जब बात डायबिटीज की हो, तो केवल स्वाद नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज खाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है।

लंबी ट्रेन यात्रा में कभी भोजन देर से मिलता है, कभी स्टेशन का खाना भरोसेमंद नहीं होता और कई बार अचानक भूख लग जाती है। ऐसे में ब्लड शुगर ऊपर-नीचे होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, थोड़ी सी तैयारी करके इस परेशानी से बचा जा सकता है।

इंडियन एक्सपर्ट की टीम से बातचीत के दौरान बेंगलुरु के एस्टर आरवी हॉस्पिटल की सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रसाद आप्टे ने ऐसे चार स्नैक्स बताए हैं, जिन्हें ट्रेन यात्रा में साथ रखना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

बिना नमक और बिना चीनी वाले बादाम या अखरोट

बादाम और अखरोट जैसे नट्स हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसके साथ ही ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देते। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें सफर के दौरान साथ में आसानी से साथ रखा जा सकता है। ये जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, ऐसे में सबसे सुरक्षित विकल्प हैं।

भुना हुआ चना या मूंगफली

अगर आपको ऐसा स्नैक चाहिए जिसे थोड़ा-थोड़ा करके पूरे सफर में खाया जा सके, तो भुना चना या मूंगफली अच्छा विकल्प हो सकता है। इनमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और जरूरत से ज्यादा खाने की संभावना भी कम रहती है।

होल ग्रेन क्रैकर्स या मल्टीग्रेन खाखरा

ये दोनों कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low GI) वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। इन्हें पचने में समय लगता है, जिससे शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा मिलती रहती है और ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी नहीं होती।

सेब या संतरा जैसे ताजे फल

सेब और संतरे जैसे फलों में प्राकृतिक फाइबर होता है, जो शरीर में शुगर के अब्जॉर्प्शन की स्पीड को धीमा करने में मदद करता है। ये कई घंटों तक ताजे भी बने रहते हैं, इसलिए यात्रा के लिए अच्छे विकल्प हैं। हालांकि, बहुत ज्यादा पके हुए केले और आम खाने से बचने की सलाह दी गई है।

सफर के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान

अदिति प्रसाद आप्टे के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को यात्रा के दौरान भोजन के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने साथ स्नैक्स रखने से खाने के बीच बहुत लंबा अंतर नहीं होता। इससे ब्लड शुगर के अचानक गिरने या बाद में तेजी से बढ़ने का खतरा कम हो सकता है।”

उनका कहना है कि होल ग्रेन, नट्स, भुना चना और फाइबर से भरपूर फल जैसे लो-जीआई फूड्स बेहतर विकल्प हैं। वहीं तला-भुना खाना, मीठी चाय, बिस्कुट और पैकेट वाले स्नैक्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि एक बार में ज्यादा खाने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में संतुलित भोजन करना ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है।

पानी पीना भी है उतना ही जरूरी

अदिति प्रसाद आप्टे ने सलाह दी कि यात्रा के दौरान दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड शुगर बढ़ सकता है।

उन्होंने जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, मीठे पेय पदार्थों से बचने और चाय-कॉफी भी सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी। साथ ही ग्लूकोमीटर, जरूरी दवाइयां, शुगर-फ्री ओआरएस और इमरजेंसी के लिए थोड़ी मात्रा में शुगर का स्रोत भी साथ रखने की सलाह दी है।

ट्रेन में मिलने वाली किन चीजों से बचें?

अदिति प्रसाद आप्टे ने बताया कि ट्रेन या स्टेशन पर आसानी से मिलने वाली कुछ चीजें डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं मानी जातीं। इनमें मीठी चाय, बिस्कुट, पकौड़े, कटलेट सैंडविच, बिरयानी, वड़ा पाव और पैकेट वाले नमकीन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन खाद्य पदार्थों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा, कई बार इन्हें पुराने तेल या ज्यादा नमक के साथ बनाया जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

इसी तरह जूस, सॉफ्ट ड्रिंक और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे मीठे पेय पदार्थ भी ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ऐसे में घर से लाए गए हेल्दी स्नैक्स, नट्स या ताजे फल चुनना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प हो सकता है।

डिस्क्लेमर:यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। किसी भी तरह की डाइट या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।