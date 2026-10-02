Traditional Necklace Designs: साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जिसे खास मौकों के अलावा रोजाना भी महिलाएं पहनना पसंद करती हैं। दुर्गा पूजा हो या करवाचौथ महिलाएं नई-नई साड़ियों को स्टाइल करती हैं। हालांकि लुक को खास बनाने के लिए हर बार एक ही तरह की ज्वेलरी पहना बोरिंग लग सकता है। अगर आप अपने लुक को स्पेशल बनाना चाहती हैं, तो गले में मंगलसूत्र के साथ नेकलेस पेयर कर सकती हैं।

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अक्टूबर में ही नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा और करवाचौथ जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। इस खास मौके पर महिलाएं अपने आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक, का खास ध्यान रखती हैं। इसकी तैयारियां और खरीदारी वे पहले से ही शुरू कर देती हैं। दुर्गा पूजा या करवाचौथ पर ज्यादातर महिलाएं साड़ी कैरी करना पसंद करती हैं। इस लुक को खास बनाने के लिए ज्वेलरी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में यहां दिए गए नेकलेस डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं, जिन्हें मंगलसूत्र के साथ पेयर किया जा सकता है।

टेंपल नेकलेस

साड़ी के साथ टेंपल नेकलेस दुर्गा पूजा या करवाचौथ के लुक को स्पेशल बना सकते हैं। इस तरह की ज्वेलरी में देवी, मोर, हाथी और कमल की आकृतियां उकेरी जाती हैं। शादियों और त्योहारों के लिए महिलाएं इस नेकलेस को पहनना पसंद करती हैं। यह सिल्क की साड़ी के साथ अच्छा लुक दे सकता है। मंगलसूत्र, झुमके और टेंपल नेकलेस को साड़ी के साथ कैरी करके लुक को आकर्षक और एलिगेंट बना सकती हैं।

कुंदन नेकलेस

कुंदन ज्वेलरी महिलाओं के ज्वेलरी कलेक्शन का हिस्सा होती हैं। इस तरह की ज्वेलरी खास मौके और त्योहारों पर ट्रेडिशनल लुक को स्पेशल बनाने में मदद कर सकती हैं। आप साड़ी के साथ कुंदन नेकलेस को पेयर कर सकती हैं। इसके साथ मंगलसूत्र, चांद बालियां और ओपन हेयर स्टाइल अपना सकती हैं।

पर्ल नेकलेस

करवाचौथ पर महिलाएं नई-नई साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। हालांकि इसके साथ अक्सर ज्वेलरी को लेकर कंफ्यूजन रहती है। ऐसे में आप पर्ल नेकलेस को चुन सकती हैं। सिंपल और एलिगेंट साड़ी के साथ पर्ल नेकलेस और पर्ल चूड़ियों को पहन सकती हैं। इस तरह का लुक सदाबहार और खूबसूरत लग सकता है।

लॉन्ग हार

करवाचौथ या दुर्गा पूजा पर साड़ी लुक को स्टाइलिश और एलिगेंट बनाने के लिए मंगलसूत्र के साथ लॉन्ग हार पहन सकती हैं। इस तरह के नेकलेस गले को आकर्षक लुक देते हैं और साड़ी के साथ अच्छे भी लगते हैं। इस हार को रानी हार भी कहा जाता है। यह रॉयल लुक के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

एंटीक गोल्ड नेकलेस

त्योहार हो या कोई खास मौका इस तरह के एंटीक गोल्ड नेकलेस ट्रेडिशनल लुक को आकर्षक और खूबसूरत बनाने में मदद कर सकते हैं। खासतौर पर आप इस नेकलेस को करवाचौथ या दुर्गा पूजा पर कैरी कर सकती हैं। साड़ी के साथ इस तरह के नेकलेस पेयर करना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ आप बन हेयर स्टाइल अपना सकती हैं।