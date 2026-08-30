अगर आप रोज के खाने से बोर हो गए हैं और कोई अलग रेसिपी आजमाना चाहते हैं, तो किलांजी बना सकते हैं। चावल सेतैयार होने वाली यह डिश देखने में बेहद पतली होती है और इसका स्वाद काफी लाजवाब होता है। किलांजी मुख्य रूप से लक्षद्वीप का पारंपरिक व्यंजन है, जिसे चावल से बनाया जाता है। इसकी परत काफी मुलायम और पतली होती है, जिसे मीठे नारियल के दूध के साथ परोसा जाता है। इसे आप घर पर भी आसानी से और कम समय में बना सकते हैं।

किलांजी को बनाने में बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप सुबह या फिर रात के खाने में बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें डाली जाने वाली सामग्री और विधि के बारे में:

किलांजी के लिए सामग्री

1 कप चावल

जरूरत अनुसार पानी

एक चुटकी नमक

तवा चिकना करने के लिए तेल

नारियल के दूध के लिए सामग्री

1 कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल

1 से डेढ़ कप पानी

3-4 बड़े चम्मच गुड़

एक चुटकी इलायची पाउडर

घर पर किलांजी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब चावल अच्छी तरह नरम हो जाएं तो पानी निकाल दें। अब भीगे हुए चावल को मिक्सर में डालकर थोड़े पानी के साथ बारीक पीस लें। घोल न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न बहुत पतला। इसे छान लें ताकि घोल बिल्कुल चिकना हो जाए। छानने के बाद इसमें एक चुटकी नमक मिला दें।

अब कद्दूकस किए नारियल को गुनगुने पानी के साथ पीसकर कपड़े या महीन छलनी से छान लें। इसमें गुड़ और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपका मीठा नारियल का दूध तैयार है।

इसके बाद एक नॉन-स्टिक या तवे को हल्का गर्म कर उसमें थोड़ा तेल लगाएं। तवा जब गर्म हो जाए तो चावल के घोल की एक छोटी मात्रा तवे पर डालकर बहुत पतली परत में फैला दें। इसे ज्यादा मोटा नहीं रखना है। किलांजी को मध्यम आंच पर तब तक पकाएं, जब तक इसकी सतह पककर सूखने लगे और किनारे हल्के से उठने लगें। इसे आमतौर पर दूसरी तरफ पलटने की जरूरत नहीं होती।

तैयार होने के पर किलांजी को एक प्लेट में रखें और इसके ऊपर या साथ में मीठा नारियल का दूध डालकर परोस दें। इसे हल्का गर्म खाने पर स्वाद ज्यादा बेहतर लगता है। इसका स्वाद बहुत हल्का होता है। अगर आप किसी हल्के भोजन की तलाश में हैं तो किलांजी बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

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