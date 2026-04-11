साउथ इंडियन डिशेज इन दिनों न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में भी पसंद की जा रही हैं। इसकी वजह है इन्हें बनाने का तरीका और इसमें डाले जाने वाले हेल्दी आइटम्स। दरअसल, अधिकतर दक्षिण भारतीय व्यंजनों को उबाल कर और कम तेल में बनाया जाता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। रागी आम्बली (एक तरह का पेय पदार्थ) की बात करें तो यह कर्नाटक का एक पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे वहां के लोग बड़े ही चाव से पीना पसंद करते हैं। यह एक हेल्दी ड्रिंक है जिसे आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। छाछ जैसी दिखने वाली यह ड्रिंक बच्चों को भी पसंद आ सकती है।

यह रेसिपी रागी के आटे, छाछ और हल्के मसालों से बनाई जाती है। इस ड्रिंक में कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। प्याज और हरी मिर्च का तड़का इसके स्वाद को और भी बेहतर बना देता है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी:

इसे बनाने की जो पारंपरिक विधि है उसमें रागी के आटे को पानी में पकाकर एक चिकना और बिना गांठ वाला मिश्रण तैयार किया है, फिर इसमें छाछ मिलाकर हल्का और ठंडक देने वाला ड्रिंक बनाया जाता है। अंत में कुछ सब्जियां डाली जाती हैं और हींग का तड़का भी लगाया जाता है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है।

रागी आम्बली बनाने की विधि

सामग्री

1/4 कप रागी का आटा

1 कप पानी पकाने के लिए

1 कप छाछ या आधा कप दही

नमक स्वादानुसार

तड़के के लिए

1 छोटा चम्मच तेल (नारियल तेल ज्यादा बेहतर होगा)

आधा चम्मच राई

आधा चम्मच जीरा

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच प्याज (बारीक कटा हुआ)

5-6 करी पत्ते

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया

बनाने की विधि

एक बर्तन में रागी का आटे लें और उसमें आधा कप पानी मिलाकर अच्छी तरह घोल तैयार कर लें।

एक पैन में आधा कप पानी उबालें और फिर इसमें रागी का घोल धीरे-धीरे डालते हुए लगातार चलाते रहें।

इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा और चमकदार न हो जाए।

अब इसे आंच से उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें। इसमें छाछ और स्वादानुसार नमक मिलाएं। जब मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए, तो इसे अच्छे से फेंट लें ताकि यह स्मूद और पीने योग्य बन जाए।

तड़का लगाने की विधि

एक छोटे पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें। इसमें राई डालें और चटकने के बाद जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता और प्याज डालकर 1-2 मिनट तक हल्का भून लें। तैयार तड़के को रागी आम्बली पर डालें और अच्छे से मिला लें। ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं और ठंडा-ठंडा परोसें।

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