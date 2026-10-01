साड़ी पहनने का मन तो है, लेकिन हर बार वही ब्लाउज वाला लुक थोड़ा बोरिंग लगने लगा है? अगर आपकी अलमारी में कोई सिंपल सी साड़ी रखी है और आप उसे बिना नया ब्लाउज बनवाए थोड़ा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाना चाहती हैं, तो यहां बताए कुछ आसान तरीके काम आ सकते हैं।

साड़ी के साथ शर्ट, हॉल्टर नेक टॉप, बेल्ट या दूसरे स्टाइलिश कॉम्बिनेशन ट्राई करके इसके पूरे लुक को बदला जा सकता है। खास बात यह है कि इनमें से कुछ चीजें आपके वॉर्डरोब में पहले से ही मौजूद हो सकती हैं। तो अगली बार साड़ी पहनते समय पुरानी डिजाइन वाले ब्लाउज को न पहनकर आप इन 4 स्टाइल को जरूर ट्राई करें।

साड़ी के साथ पहनें क्रिस्प शर्ट

सिंपल दिखने वाली साड़ी को मॉडर्न लुक देने के लिए आप उसके साथ एक अच्छी फिटिंग वाली शर्ट ट्राई कर सकती हैं। यह स्टाइल ऑफिस से लेकर किसी सोशल गैदरिंग या फेस्टिव मौके तक के लिए काम आ सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अब्रीटी (Abritee) की को-फाउंडर और डायरेक्टर नबनिता घोष ने बताया कि क्लासिक व्हाइट शर्ट से इसकी शुरुआत करना सबसे आसान है। पेस्टल रंग की साड़ी के साथ सफेद शर्ट पहनने पर लुक सॉफ्ट और सिंपल नजर आता है। रेड, कोबाल्ट ब्लू, ब्लैक या एमराल्ड जैसी बोल्ड रंगों की साड़ी के साथ यह ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक दे सकती है।

थोड़ी ओवरसाइज शर्ट और हल्की रोल की हुई स्लीव्स भी साड़ी के साथ अच्छी लगती हैं। ऊपर के एक-दो बटन खुले रखने से नैचुरल V-नेक जैसा लुक बनता है। इसके साथ चोकर या लेयर्ड नेकलेस पहना जा सकता है।

अगर आप लुक को थोड़ा बोहो या मॉडर्न टच देना चाहती हैं तो हैंडमेड या बोहो स्टाइल ज्वेलरी भी अच्छी लग सकती है।

इस स्टाइल की खासियत यह है कि इसे कॉटन, हैंडलूम से लेकर हल्की सिल्क की साड़ी तक के साथ आजमाया जा सकता है। शर्ट को टक-इन करने, थोड़ा ढीला रखने या ओवरसाइज स्टाइल में पहनने से हर बार लुक अलग बनाया जा सकता है।

साड़ी के साथ बेल्ट लगाएं

सिंपल साड़ी को भी अलग दिखाने के लिए आप बेल्ट लगा सकती हैं। इससे साड़ी को संभालना आसान हो जाएगा। यह छोटा सा बदलाव पूरे लुक को मॉडर्न बना सकता है।

फैशन कंसल्टेंट, ब्रांड एंड इमेज स्ट्रैटेजिस्ट और NIFT की पूर्व छात्रा स्नेहा यादव के मुताबिक, बेल्ट साड़ी में बोल्ड इफेक्ट जोड़ने के साथ इसे ज्यादा ग्लैमरस और प्रैक्टिकल भी बना सकता है।

बेल्ट के साथ फुटवियर का चुनाव आप अपने लुक के हिसाब से कर सकती हैं। अगर लुक कैजुअल रखना है तो स्नीकर्स या फ्लैट्स पहनें। थोड़ा ड्रेस्ड-अप लुक चाहिए तो अपनी पसंद की सैंडल ट्राई कर सकती हैं।

बेल्ट को ओवरसाइज ब्लेजर के ऊपर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा डेनिम या यूटिलिटी जैकेट के साथ साड़ी पहनकर भी इसे एकदम कैजुअल और मॉडर्न लुक दिया जा सकता है।

हॉल्टर नेक या क्रॉप टॉप के साथ पहनें साड़ी

साड़ी में इंडो-वेस्टर्न लुक लाने के लिए ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह हॉल्टर नेक या क्रॉप टॉप भी पहन सकती हैं। नबनिता घोष ने बताया इस लुक में साड़ी का ड्रेप थोड़ा रिलैक्स रखा जा सकता है और पल्लू को पीछे से लाकर इस तरह लिया जा सकता है जैसे दुपट्टा लिया जाता है। इससे नेकलाइन भी नजर आती है और पीठ को जरूरत के हिसाब से कवर किया जा सकता है।

थोड़ा बोहेमियन लुक चाहिए तो एक हाथ में रंग-बिरंगी हैंडमेड चूड़ियां पहन सकती हैं और दूसरे हाथ में सिर्फ घड़ी रख सकती हैं। डेनिम जैसे फैब्रिक वाले हॉल्टर नेक या क्रॉप टॉप हल्के और गहरे, दोनों रंगों की साड़ियों के साथ अच्छे लग सकते हैं।

इस लुक को और मॉडर्न बनाने के लिए क्लीन स्नीकर्स या बूट्स भी ट्राई किए जा सकते हैं।

रेडी-टू-ड्रेप या शॉर्ट साड़ी ट्राई करें

अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है लेकिन प्लीट्स बनाने और पिन लगाने का झंझट पसंद नहीं, तो रेडी-टू-ड्रेप साड़ी आपके काम आ सकती है। ऐसी साड़ियों में पहले से ही ड्रेप तैयार होता है, जिससे इन्हें पहनना थोड़ा आसान हो जाता है।

स्नेहा यादव के मुताबिक, शॉर्ट साड़ी को पलाजो या यहां तक कि डेनिम के ऊपर भी स्टाइल किया जा सकता है। इससे एक अलग फ्यूजन सिल्हूट बनता है।

इस तरह की स्टाइलिंग साड़ी को सिर्फ शादी या किसी बड़े फंक्शन तक सीमित रखने के बजाय रोजमर्रा की अलमारी का हिस्सा बनाने में मदद कर सकती है।

साड़ी पहनने का अंदाज अब बदल रहा है

साड़ी को स्टाइल करने के ये तरीके दिखाते हैं कि इसे पहनने के लिए हर बार पारंपरिक ब्लाउज या एक तय तरीका अपनाना जरूरी नहीं है। शर्ट, बेल्ट, हॉल्टर नेक, क्रॉप टॉप या रेडी-टू-ड्रेप साड़ी जैसे विकल्प इसे ज्यादा आरामदायक और अपनी पसंद के मुताबिक बनाने में मदद कर सकते हैं।

खासकर उन महिलाओं के लिए यह तरीका काम का हो सकता है जो साड़ी पहनना चाहती हैं, लेकिन इसे थोड़ा आसान, आरामदायक और अपने रोजमर्रा के स्टाइल के करीब रखना चाहती हैं।