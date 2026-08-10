Towel-soft-kaise-kare: तौलिए का इस्तेमाल हर घर में होता है। जब हम नया-नया तौलिया लाते हैं तब वो बहुत सॉफ्ट, फूला हुआ और पानी को अच्छी तरह सोखने वाला होता है। लेकिन कुछ समय बाद यही तौलिया धोते-धोते सख्त और खुरदरा लगने लगता है। कई बार तौलिए से अजीब सी गंध भी आने लगती है और पहले के मुकाबले पानी सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे में आपके पास दो रास्ते हैं या तो आप उसे बदलकर नया तौलिया ले लें। या फिर कुछ टिप्स फॉलो करके तौलिए को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना दें।

पहले जानें आखिर तौलिए सख्त और खुरदरे क्यों हो जाते हैं?

तौलिए के रेशों में समय के साथ डिटर्जेंट और दूसरे प्रोडक्ट्स के अवशेष जमा हो सकते हैं। खासकर जब जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाए तो वह पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और कपड़े के रेशों पर परत बना सकता है। इससे तौलिया न सिर्फ सख्त महसूस होता है, बल्कि उसकी पानी सोखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

हार्ड वाटर भी इसका एक कारण हो सकता है। पानी में मौजूद मिनरल्स तौलिए के रेशों पर जमा होकर उसे रूखा बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म पानी, ड्रायर में तेज गर्मी पर लंबे समय तक सुखाना या मशीन में जरूरत से ज्यादा तौलिए भर देना भी कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचा सकता है।

तौलिए को मुलायम करने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा

अगर तौलिए काफी सख्त हो गए हैं तो घर में मौजूद सफेद सिरका और बेकिंग सोडा काम आ सकते हैं। हालांकि दोनों को एक ही समय पर वॉशिंग मशीन में डालने के बजाय अलग-अलग वॉश साइकल में इस्तेमाल करना बेहतर है।

पहला वॉश: सफेद सिरका

सबसे पहले तौलिए को वॉशिंग मशीन में डालें। मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें ताकि तौलिए पानी और घूमने की पर्याप्त जगह पा सकें।

डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर न डालें। एक वॉश साइकल में करीब 1 कप सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है। तौलिए के केयर लेबल के मुताबिक गर्म या गुनगुने पानी का चुनाव करें। साइकल पूरा होने के बाद तौलिए को अच्छी तरह सुखाएं। सिरका कपड़े में जमा कुछ तरह के अवशेष और गंध को हटाने में मदद कर सकता है।

दूसरा वॉश: बेकिंग सोडा

अब तौलिए को दोबारा मशीन में डालें। तौलिए की मात्रा के हिसाब से करीब आधा कप बेकिंग सोडा डालें। इस बार सामान्य मात्रा में डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। फैब्रिक सॉफ्टनर न डालें। सामान्य या गुनगुने पानी में वॉश साइकल चलाएं। इसके बाद तौलिए को कम या मध्यम तापमान पर सुखाएं। बेकिंग सोडा खासकर बदबू कम करने में मदद कर सकता है।

सिर्फ सिरका इस्तेमाल करना हो तो अपनाएं ये तरीका

अगर आप दो बार वॉश साइकल नहीं चलाना चाहते तो केवल सफेद सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

तौलिए को मशीन में डालें और उसके साथ करीब 1-2 कप सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर इस साइकल में न डालें। इसके बाद केयर लेबल के अनुसार गुनगुने या गर्म पानी में साइकल चलाएं। ध्यान रखें कि यह मात्रा मशीन के आकार और तौलिए की संख्या के हिसाब से बदल सकती है। पहली बार कम मात्रा से शुरुआत करना बेहतर है।

कब तौलिया बदल देना चाहिए?

हर सख्त तौलिए को घरेलू उपायों से नया जैसा बनाना संभव नहीं है। अगर तौलिए के रेशे बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उसकी सोखने की क्षमता कम हो गई हो। उसमें लंबे समय से बदबू बनी हुई है या कपड़ा जगह-जगह पतला और खराब हो गया है तो उसे बदलने का समय आ सकता है। अच्छी क्वालिटी के तौलिए सही देखभाल के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं।