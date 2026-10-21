दीवाली के मौके पर लोग अपने घरों की खास तरह से सजावट करते हैं। इस दौरान तरह-तरह की झालरें, लाइटें, तोरण, आर्टिफिशियल फूल, बंदनवार, रंगोली, दीयों और मोमबत्तियों से अपने घरों को रोशन करते हैं। अक्सर लोग इन सामानों को अपने आसपास की दुकानों से खरीदते हैं, लेकिन कई बार ये सामान काफी महंगे भी मिलते हैं, जिसका असर हमारी जेब पर पड़ता है। हालांकि, अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो कुछ ऐसे मार्केट हैं जहां से आप सस्ते में दीवाली की खरीदारी कर सकते हैं।

सदर बाजार

दीवाली की सजावट के लिए कम कीमत पर कई तरह के सामान खरीदना चाहते हैं, तो सदर बाजार जा सकते हैं। दिल्ली का यह प्रमुख थोक बाजार त्योहारों के दौरान सजावटी सामान की खरीदारी के लिए काफी लोकप्रिय है। यहां से आप रंग-बिरंगी झालरें, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियां, बंदनवार, लालटेन, मोमबत्तियां, मिट्टी के दीये और पूजा से जुड़ी कई चीजें मिल सकती हैं।

चांदनी चौक

दीवाली के मौके पर घर को पारंपरिक और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो चांदनी चौक से खरीदारी कर सकते हैं। खासकर चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में दीवाली के लिए सजावटी लाइटों का एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद होता है। यहां से आप अपनी बालकनी, खिड़कियों, मुख्य दरवाजे और छत को सजाने के लिए एलईडी झालरें, फेयरी लाइट्स, सजावटी लैंप और अन्य आइटम खरीद सकते हैं।

लाजपत नगर

लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में भी दीवाली के लिए सस्ती खरीदारी की जा सकती है। यहां से आप सजावटी सामान के साथ घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें खरीद सकते हैं। बाजार में दुकानों और स्टॉलों पर सजावटी दीये, मोमबत्तियां, रंगोली के सेट, दीवार पर लगाने वाले सजावटी सामान मिल सकते हैं।

पहाड़गंज

पहाड़गंज से भी आप दीवाली के मौके पर सजावटी सामान खरीद सकते हैं। यहां की दुकानों पर हस्तनिर्मित लैंप, सजावटी लालटेन, मोतियों वाले पर्दे, अगरबत्ती रखने के पात्र और अन्य कई सजावटी सामान सस्ते दामों में मिल सकते हैं।

दिल्ली हाट

मशीन से बने सजावटी सामान की जगह कलात्मक और पारंपरिक चीजों से अपने घर को सजाना चाहते हैं, तो दिल्ली हाट जा सकते हैं। यहां अलग-अलग राज्यों के शिल्पकारों की हस्तनिर्मित वस्तुएं मिलती हैं। दीवाली के लिए मिट्टी के सजावटी दीये, हाथ से रंगे लैंप, बांस की सजावट, टेराकोटा की वस्तुएं और पारंपरिक हस्तशिल्प कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

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