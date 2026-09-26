Gokarna Travel Places: अक्टूबर का महीना घूमने के लिए बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान न ज्यादा गर्मी और उमस होती है और न ही ज्यादा सर्दी होती है। यही वजह है कि ऐसे मौसम में ज्यादातर लोग घूमने का प्लान करते हैं। ऑफिस और घर के कामों से समय निकालकर अगर आप अक्टूबर में कहीं जाना चाहते हैं, तो कर्नाटक का गोकर्ण बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। मानसून के बाद यहां का मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक होती है। यहां पर कुछ शानदार जगहें हैं, जिन्हें ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है।

महाबलेश्वर मंदिर

भगवान शिव को समर्पित महाबलेश्वर मंदिर काफी लोकप्रिय है। यह जगह काफी पवित्र मानी जाती है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को आत्मलिंग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। अगर आप गोकर्ण घूमने आ रहे हैं, तो इस धार्मिक जगह को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

मिर्जन किला

ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहां पर आ सकते हैं। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में रानी चेन्नाभैरदेवी ने करवाया था। इस किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बैठकर शांति से समय बिता सकते हैं। यह प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत उदाहरण पेश करता है।

याना गुफा

घने जंगलों के बीच स्थित दो विशाल और काले रंग की चट्टानी संरचनाओं के बीच स्थित यह गुफा बहुत ही शानदार है। माना जाता है कि यहां पर भस्मासुर राक्षस का अंत हुआ था। जिसके बाद यहां की चट्टानें काली और राख जैसी दिखने लगीं।

विभूति फॉल्स

गोकर्ण से करीब 45 से 50 किमी दूर स्थित विभूति फॉल्स बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक झरना है। यहां का पानी याना के पास की चूना पत्थर की चट्टानों से होकर बहता है। यही वजह है कि इसका नाम विभूति फॉल्स रखा गया। मानसून के बाद यहां पर घूमने का बेहतरीन समय माना जाता है।

कुडले बीच

कुडले गोकर्ण में स्थित बहुत ही खूबसूरत और शांत बीच है। यहां पर लोग अरब सागर में डूबते सूरज को देखने के लिए आते हैं। यह बीच गोकर्ण बीच ट्रेक का हिस्सा है, जो ओम बीच और हाफ मून बीच से जुड़ता है। यहां पर आप दोस्तों या पार्टनर के साथ सूर्यास्त और सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं।

ओम बीच

यह गोकर्ण शहर से करीब 7 से 8 किमी दूर स्थित है। अगर आपको बीच पर समय बिताना पसंद है, तो इस जगह को अपने ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहां कई सारी वॉटर एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। यह बीच प्राकृतिक रूप से ओम की आकृतिक बनाता है। यहां पर आप सूर्यास्त और सूर्योदय देखने जा सकते हैं।

पैराडाइज बीच

प्राकृतिक खूबसूरत और शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो गोकर्ण के पैराडाइज बीच आ सकते हैं। इस जगह पर समय बिताते हुए किनारों पर मौजूद कैफे में लोकल फूड का लुत्फ भी लिया जा सकता है। अगर आप यहां पहली बार आ रहे हैं, तो इस जगह को मिस न करें।

गोकर्ण बीच

गोकर्ण बीच यहां का मुख्य आकर्षक केंद्र है। यहां पर एक तरफ पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, वहीं दूसरी ओर अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। गोवा की तुलना में यह बीच ज्यादा शांत है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर समय बिताना चाहते हैं, तो इस जगह को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।