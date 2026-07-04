बारिश का मौसम आते ही मुंबई का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। समुद्र की ऊंची लहरें, हरियाली से ढके पार्क, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरा आसमान शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप मानसून में मुंबई घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 5 जगहें आपके ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। हालांकि, बारिश के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।

मरीन ड्राइव

Mumbai Monsoon
मानसून में मरीन ड्राइव का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। समुद्र की ऊंची लहरें और ठंडी हवाएं यहां घूमने का अलग ही अनुभव देती हैं। (Photo Source: Pexels)

मुंबई की पहचान मानी जाने वाली मरीन ड्राइव मानसून में सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। बारिश के दौरान समुद्र की ऊंची लहरें, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरा आसमान यहां का नज़ारा बेहद मनमोहक बना देते हैं। शाम के समय यहां टहलना और समुद्र का दृश्य देखना अलग ही अनुभव देता है। हालांकि, हाई टाइड के दौरान समुद्र के किनारे जाने से बचें क्योंकि तेज लहरें सड़क तक पहुंच सकती हैं।

संजय गांधी नेशनल पार्क

Best Places to Visit in Mumbai
बारिश में यह नेशनल पार्क हरियाली से भर जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह शांत और सुकून भरी जगह है। (Photo Source: Pexels)

बारिश के मौसम में संजय गांधी नेशनल पार्क हरियाली से भर जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, बारिश में भीगे पेड़-पौधे और शांत वातावरण प्रकृति प्रेमियों को खूब आकर्षित करते हैं। पार्क की ट्रेल्स पर वॉकिंग का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन फिसलन वाले रास्तों और सुनसान इलाकों में जाने से बचना चाहिए।

गोराई बीच

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अगर आप भीड़ से दूर बारिश का आनंद लेना चाहते हैं, तो गोराई बीच बेहतरीन विकल्प है। यहां का शांत माहौल मन को सुकून देता है। (Photo Source: Pexels)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत माहौल में बारिश का आनंद लेना चाहते हैं, तो गोराई बीच बेहतरीन विकल्प है। समुद्र की लहरों की आवाज, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरा आसमान यहां का अनुभव खास बना देते हैं। हालांकि, मानसून के दौरान समुद्र में उतरने से बचें और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

वर्सोवा जेट्टी

वर्सोवा जेट्टी से अरब सागर और मुंबई के स्काईलाइन का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश के दौरान तेज हवाएं, समुद्र की लहरें और बादलों के बीच यह जगह फोटोग्राफी के लिए काफी लोकप्रिय हो जाती है। लेकिन जेट्टी के पत्थर बारिश में फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए किनारे के बहुत करीब जाने से बचें।

बांद्रा बैंडस्टैंड

Marine Drive Mumbai
बारिश के मौसम में बांद्रा बैंडस्टैंड की खूबसूरती और बढ़ जाती है। समुद्र के किनारे टहलने और बारिश का आनंद लेने के लिए यह शानदार जगह है। (Photo Source: Pexels)

बांद्रा का बैंडस्टैंड मानसून में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहां से समुद्र और शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। बारिश में भीगी सड़कें और ठंडी हवाएं शाम की सैर को और भी खास बना देती हैं। फोटो या सेल्फी लेते समय सावधानी बरतें और तेज लहरों या हाई टाइड के दौरान समुद्र के बहुत करीब न जाएं।

मानसून में घूमने के दौरान रखें ये जरूरी सावधानियां

घर से निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें। अपने साथ छाता या रेनकोट रखें। जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें। तेज बारिश या हाई टाइड के दौरान समुद्र के किनारे न जाएं। फिसलन वाली जगहों पर सावधानी से चलें। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें।

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