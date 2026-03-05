शहर के शोर-शराबे से एक समय के बाद व्यक्ति ऊब जाता है। घर से लेकर ऑफिस के कामों में लगातार व्यस्त रहने के बाद ऐसा वक्त आता है, जब शरीर को आराम और दिमाग को सुकून की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अक्सर यह समझ नहीं आता कि आखिर कहां जाएं। हिल स्टेशन पर सुकून की तलाश में ज्यादातर लोग शिमला या मनाली जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी देश में कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। इन जगहों पर पहाड़ों के बीच बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने का अलग ही आनंद मिलता है।

मार्च का महीना घूमने के लिए खास तौर पर बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान न ज्यादा ठंड होती है और न ही गर्मी परेशान करती है। मौसम सुहावना रहता है। इसलिए न तो तेज धूप की चिंता होती है और न ही कड़ाके की ठंड सताती है। आइए जानते हैं सुकून पाने के लिए किन खूबसूरत वादियों में घूमने जा सकते हैं।

1- मुन्नार, केरल

मार्च के महीने में केरल के मुन्नार की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहां चाय के बागान बेहद हरे-भरे दिखाई देते हैं। आसपास की पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता मन को सुकून देती है। यहां चाय के बागानों में घूम सकते हैं, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स देख सकते हैं, टी म्यूजियम जा सकते हैं। इसके साथ ही एराविकुलम नेशनल पार्क में वन्यजीवों को भी देखने जा सकते हैं। इसके साथ ही सुबह लंबी सैर के लिए और शाम को पहाड़ियों के बीच तैरती धुंध का शानदार नजारा भी अपनी आंखों में समा सकते हैं।

2- शिलॉन्ग, मेघालय

अगर आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियों में घूम चुके हैं, तो सुकून के पल बिताने के लिए नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेशनों का रुख कर सकते हैं। हैं। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत पहाड़ियों में से एक मेघालय का शिलॉन्ग है जहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है। मार्च के महीने में शिलॉन्ग का मौसम हल्की धूप और बहते झरनों के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। यहां की पहाड़ियां शांत और मनमोहक हैं। कई ऐसे कैफे हैं, जहां पर आप बैठकर वादियों का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कई झरने भी हैं।

3- ऊटी, तमिलनाडु

मार्च में घूमने के लिए तमिलनाडु के ऊटी का प्लान कर सकते हैं। मार्च के महीने में यहां की वादियां हरी-भरी रहती हैं। हवा में हल्की ठंडक रहती है। ऊटी में बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा बॉटनिक गार्डन और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच ड्राइव का आनंद ले सकते हैं।

4- जीरो, अरुणाचल प्रदेश

अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली भी घूमने जा सकते हैं। मार्च के महीने में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं। यहां अपातानी जनजाति रहती है जिनकी सांस्कृतिक परंपराएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही यहां बांस के सुंदर घर भी बने होते हैं।

5- माउंट आबू, राजस्थान

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू भी मार्च के महीने में काफी खूबसूरत नजर आता है। यहां पर नक्की झील में बोटिंग, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और ट्रैकिंग का आनंद उठा सकते हैं।

Also Read

महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं वाराणसी तो जान लें मंदिर के खुलने, बंद होने और आरती का समय, यहां भी जाएं