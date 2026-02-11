बालकनी घर का ऐसा कोना होता है, जहां थोड़ी-सी हरियाली भी पूरे माहौल को खुशनुमा कर देती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर रंगों और ताजगी से भर जाए, तो कुछ खास सजावटी पौधे अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपके लिए 5 रंग-बिरंगे पौधों के बारे में बताएंगे, जो आपकी बालकनी की रौनक बढ़ा सकते हैं।

गुलाब का पौधा

आप अपनी बालकनी में गुलाब का पौधा आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल, गुलाब बालकनी के लिए सबसे पसंदीदा पौधों में से एक है। अलग-अलग रंगों में मिलने वाले गुलाब देखने में काफी सुंदर लगते हैं। इसकी हल्की खुशबू पूरे वातावरण को भी फ्रेश बनाती है।

गेंदा का पौधा

गेंदे का पौधा आप बालकनी में लगा सकते हैं। इसे अधिक देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है। पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूल बालकनी को चमकदार बना देते हैं। यह पौधा हल्की धूप में भी खूब खिलता है।

गमले में लगाएं चमेली का पौधा

चमेली भी पूरे घर को मीठी खुशबू से भर देती है। इसे आप गमले या हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। सही धूप और समय-समय पर छंटाई करने से इसमें भरपूर फूल आते हैं।

पेटुनिया

अगर आप बालकनी में अलग-अलग रंगों की बहार चाहते हैं, तो पेटुनिया लगाना अच्छा रहेगा। गुलाबी, बैंगनी, सफेद और कई शेड्स में मिलने वाले ये फूल गमलों में बहुत सुंदर लगते हैं।

लैवेंडर

बैंगनी रंग के खूबसूरत फूलों वाला लैवेंडर दिखने में आकर्षक तो होता ही है, साथ ही इसकी हल्की और सुकून देने वाली खुशबू पूरे वातावरण को खुशनुमा बना देती है।