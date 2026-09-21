October Long Weekend Trip Destinations: शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी के बीच खुद के लिए समय निकाल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। खासकर ऑफिस में काम करने वालों को घूमने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग लॉन्ग वीकेंड का इंतजार करते हैं। ताकि वे दोस्तों या परिवार के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कई बार ट्रिप हो जाती है लेकिन किसी न किसी वजह से छुट्टी नहीं मिल पाती या काम आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अक्टूबर के पहले हफ्ते घूमने का प्लान कर सकते हैं।

अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को शुक्रवार है और इस दिन गांधी जयंती है। अगले दिन शनिवार और फिर रविवार की छुट्टी होती है। ऐसे में आपको घूमने के लिए तीन दिन मिल जाएंगे। जिसकी वजह से आपको जल्दी-जल्दी घूमने की जरूरत नहीं होगी। तीन दिन की ट्रिप में आप अपने शहर के पास की शांत और प्राकृतिक जगहों को घूमने के लिए चुन सकते हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां अक्टूबर में घूमा बेहतरीन साबित हो सकता है।

वाराणसी

उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाला शहर वाराणसी दुनियाभर में प्रसिद्ध है। वाराणसी को पहले बनारस के नाम से जाना जाता था। इस शहर की असली पहचान यहां के मंदिर, खानपान, घाट और संकरी गलियां हैं। इस शहर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्टूबर में यहां का मौसम तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है, जिसकी वजह से दिन में भी यहां घूमा जा सकता है। सुबह और शाम को होने वाली गंगा आरती, प्राचीन मंदिरों के दर्शन और लोकल फूड का लुत्फ लिया जा सकता है। दोस्तों के साथ इस जगह छोटी-सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

कैंची धाम

उत्तराखंड का कैंची धाम बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह है, जो नैनीताल में स्थित है। यहां पर चारों तरफ पहाड़ियां और हरियाली नजर आएगी। पहाड़ों पर घूमना पसंद है, तो अक्टूबर में कैंची धाम जाने का प्लान कर सकते हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहां पर एक अलग ही आध्यात्मिक सुकून मिलता है। दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि परिवार या पार्टनर के साथ भी यहां आ सकते हैं। इसके आसपास आप कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां की ट्रिप आपके जीवन के यादगार पलों में शामिल हो सकती है।

मनाली

पहाड़, नदियां और हरियाली देखना चाहते हैं, तो मनाली घूमने का प्लान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे बसा यह हिल स्टेशन बहुत ही सुंदर है। यहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों के साथ मजेदार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली रहते हैं, तो यहां पर बस या ट्रेन से बजट में ट्रिप प्लान कर सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ यहां पर शांति और सुकून का अनुभव किया जा सकता है।

माउंट आबू

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अक्टूबर से मार्च के बीच घूमने के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी पर स्थित है। यहां पर सालभर मौसम राजस्थान के बाकी हिस्सों की तुलना में सुहावना रहता है। यहां पर आप नक्की झील में बोटिंग कर सकते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर और सनसेट पॉइंट पर जाकर सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं। दो या तीन दिन की छोटी ट्रिप के लिए इस जगह को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।