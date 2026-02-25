आज के समय में तेजी से बदलते मौसम, धूप, प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स के उपयोग से बाल कई बार बेजान और फ्रिजी हो जाते हैं। ऐसे में कई लोग अपने बालों को सही रखने के लिए तरह-तरह की चीजों का उपयोग करते हैं।

दरअसल, कई बार लोग इसके लिए महंगे-महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का भी उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर आपके भी बाल बेजान और फ्रिजी हो गए हैं, तो आप घर में मौजूद कुछ नेचुरल चीजों से हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं। इससे आपके बालों को पोषण मिलेगा और वे लंबे समय तक मुलायम और चमकदार बने रह सकते हैं।

दही और शहद का हेयर मास्क

आप दही और शहद से भी हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं। दरअसल, दही में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं। वहीं, शहद नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है।

बालों में कैसे लगाएं दही और शहद का मास्क?

दही और शहद के इस हेयर मास्क को बालों में लगाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी दही में 2 चम्मच शहद मिलाएं। अब बालों को हल्का गीला करें और जड़ों से लेकर सिरों तक इस मिश्रण को अच्छी तरह लगाएं। करीब आधे घंटे बाद माइल्ड शैंपू से इसे धो लें। आप इसे हफ्ते में एक से दो बार लगा सकते हैं।

केला और नारियल तेल का मास्क

आप बालों में केला और नारियल तेल का मास्क भी लगा सकते हैं। दरअसल, केले में विटामिन और पोटैशियम सहित कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को स्मूद बनाते हैं। वहीं, नारियल तेल बालों की गहराई तक जाकर उन्हें मॉइस्चर देता है।

बालों में कैसे लगाएं पैक?

बालों में केला और नारियल तेल के मास्क को लगाने के लिए एक पका हुआ केला लें और उसे अच्छी तरह मैश कर लें। अब उसमें 2 चम्मच नारियल तेल मिलाएं। इसके बाद इस पेस्ट को बालों में समान रूप से लगाएं। करीब आधे घंटे तक ऐसे ही रखने के बाद बालों को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। यह हेयर मास्क फ्रिजी बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

एलोवेरा और बादाम तेल का मास्क

आप बालों में एलोवेरा और बादाम तेल का मास्क भी लगा सकते हैं। एलोवेरा बालों को अच्छी तरह हाइड्रेट करता है। वहीं, बादाम तेल में मौजूद विटामिन ई बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है।

बालों में कैसे लगाएं?

इस मास्क को लगाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2-3 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें और उसमें 1 चम्मच बादाम तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को स्कैल्प पर मसाज करते हुए लगाएं। करीब आधे घंटे तक ऐसे ही रखने के बाद बालों को शैंपू से धो लें। यह हेयर मास्क ड्राई स्कैल्प और डैमेज बालों के लिए बेहद असरदार हो सकता है।

हेयर पैक लगाते समय इस बातों का रखें खास ध्यान

हेयर पैक लगाने से पहले बालों को पहले ही सुलझा लें। पैक हमेशा जड़ों से सिरों तक समान रूप से लगाना चाहिए। इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं लगाएं। एक बार बालों में लगाने के बाद इसे 20-25 मिनट तक ही रखें। इसे लगाने के बाद आप माइल्ड शैंपू और कंडीशनर का उपयोग जरूर करें।

