Motivational Quotes in Hindi: सफलता पाने की दौड़ में अक्सर लोग असफल होकर लड़खड़ाकर गिरते जरूर हैं। ऐसे में कुछ लोग फिर से हिम्मत करके दोबारा उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो वहीं कुछ हिम्मत हार जाते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर चुनौतियां आना तय है। ऐसे में टूटने की बजाए खुद को संभालने के लिए कई बार लोगों को सहारे की जरूरत होती है।

कई बार ये सहारा हमारे परिवार या दोस्त हमें देते हैं। लेकिन कई बार हमें खुद से ही खुद की मदद करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर, जॉब या रिलेनशिप में इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ महान लोगों की ओर से कहीं गईं ऐसी 15 पंक्तियां चुनकर लाएं हैं जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

इन्हें आप खुद भी बुरे वक्त में याद करें साथ ही अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पर शेयर करके दूसरों को भी हिम्मत देने का काम करें। क्या पता आपकी ये छोटी सी पहल किसी को मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में मदद कर पाए। आप इन्हें Instagram, Whatsapp और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं।

हिंदी में मोटिवेशनल कोट्स (Motivational Lines in Hindi)

1- सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसे खोजने में बहुत व्यस्त होते हैं। – हेनरी डेविड थोरो

2- असफलताओं से सफलता प्राप्त करें । निराशा और असफलता, सफलता की दो सबसे पक्की सीढ़ियां हैं। —डेल कार्नेगी

3- सफलता वह है जो आप चाहते हैं; खुशी वह है जो आप पाते हैं। – डब्ल्यू.पी. किन्सेला

4- आप सफलता से ज्यादा असफलता से सीखते हैं। इसे अपने रास्ते में मत आने दीजिए। असफलता चरित्र का निर्माण करती है।

5- जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आस-पास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। – पाउलो कोएल्हो

सफलता के लिए मोटिवेशनल कोट्स (Motivational Quotes in Hindi for Success)

6- केवल वे ही महान उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जो बड़ी असफलताओं का साहस करते हैं। – रॉबर्ट एफ. कैनेडी

7- सफलता, बिना उत्साह खोए, एक असफलता से दूसरी असफलता की ओर बढ़ते रहना है। – विंस्टन चर्चिल

8- अगर आप असफलता के डर को खुद पर हावी होने देंगे, तो यह जीवन में आपकी क्षमताओं को सीमित कर देगा। – हेनरी फोर्ड

9- मैं अपने जीवन में बार-बार असफल हुआ हूं। इसीलिए मैं सफल हुआ हूं। – माइकल जॉर्डन

10- जिंदगी का राज सात बार गिरना और आठ बार उठना है। — पाउलो कोएल्हो

दैनिक दिनचर्या पर आधारित मोटिवेशनल कोट्स (Daily Life Motivational Quotes in Hindi)

11- असफलता यात्रा का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा खुद को संभालें। – मिशेल ओबामा

12- किसी चीज में असफल हुए बिना जीना असंभव है, जब तक कि आप इतनी सावधानी से न जिएं कि मानो आपने जिया ही न हो। – जे.के. रोलिंग

2025 के लिए नए मोटिवेशनल कोट्स (2025 New Motivation Quotes in Hindi)

13- कमजोरी से डरना उसे और भी मजबूत बनाता है। — क्रिस जैमी

14- बच्चे एक बात समझते हैं जो बड़े भूल जाते हैं—असफल होना शर्मनाक नहीं है, लेकिन हार मान लेना शर्मनाक है। कई वयस्क असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। – मैल्कम एक्स

15- जिंदगी में कई असफलताएं ऐसे लोगों की होती हैं जिन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार मान ली। – थॉमस एडिसन

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