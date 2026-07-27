सावन में हरी चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और आलता जैसे सोलह श्रृंगार की चीजों का खास महत्व माना जाता है। इस पावन माह में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान महिलाएं सोलह श्रृंगार की हर चीज का विशेष ध्यान रखती हैं।

इन्हीं में से एक है पैरों में लगाया जाने वाला आलता, जिसे शुभता, सौभाग्य और स्त्री श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी इस सावन अपने पैरों को खूबसूरत और पारंपरिक लुक देना चाहती हैं, तो यहां देखें आलता की कुछ आसान और आकर्षक डिजाइन्स। एक बात का ध्यान रखें अगर पहली बार आलता लगा रही हैं, तो पहले टूथपिक, कॉटन बड या पतले ब्रश से डिजाइन की आउटलाइन बनाएं। डिजाइन पूरा होने के बाद उंगलियों और पंजे पर आलता भरें। इससे डिजाइन साफ और सुंदर दिखेगा।

फूल वाला मंडला डिजाइन

इस बार सावन में आप पैरों पर इस तरह का आलता लगा सकते हैं। इसके लिए बीच में बड़ा गोल फूल बनाएं। इसके बाद किनारे पर पत्तियों की बेल बनाएं। फिर उंगलियों और एड़ी तक आलता भर दें। यह देखने में ट्रेडिशनल लुक देता है।

गोल बिंदी और बेल डिजाइन

इस तरह की महावर डिजाइन भी आपके पैरों की खूबसूरती बढ़ा देगी। इसके लिए पैर के बीच में एक गोल बिंदी बनाएं। इसके बाद उसके चारों ओर छोटी-सी बेल या मेहंदी जैसी डिजाइन बनाएं। फिर उंगलियों पर आलता लगाएं। इसे बनाना सबसे आसान है।

पायल स्टाइल बॉर्डर डिजाइन

यह डिजाइन भी देखने में बिल्कुल अलग लगेगा। इसके लिए सबसे पहले दो-तीन सीधी लाइन बनाएं। फिर नीचे छोटे-छोटे पैटर्न जोड़ें। इसके बाद पूरे पंजे पर आलता भर दें। यह देखने में बिल्कुल बंगाली आलता स्टाइल जैसा लुक देता है।

कलाई और पैर मैचिंग डिजाइन

इसे बनाने के लिए पैरों के ऊपर पतली बेल बनाएं। फिर टखने के पास चौड़ा बॉर्डर बनाएं। आप अगर चाहें तो हाथों पर भी यही पैटर्न दोहरा सकती हैं। यह पांव की खूबसूरती को बढ़ा देगा।

कमल डिजाइन

यह डिजाइन भी आप सावन में पांव में लगा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले पैर के बीच में कमल का फूल बनाएं। फिर आसपास छोटे डॉट्स लगाएं। इसके बाद बाकी पूरे पैर पर आलता भर दें। यह सावन और पूजा के लिए बहुत सुंदर लगता है।

मिनिमल बिंदी डिजाइन

इसके लिए बीच में एक बड़ा गोल बिंदु बनाएं। फिर उसके नीचे छोटी-छोटी गोल बिंदियां लगाएं। फिर उंगलियों पर आलता भर दें। यह महज 2–3 मिनट में तैयार हो जाता है।

पत्तियों वाली बेल डिजाइन

सबसे पहले दोनों तरफ पत्तियों की बेल बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि बीच का हिस्सा खाली रहे। इससे सिंपल और एलिगेंट लुक मिलता है।

V शेप डिजाइन

पंजे पर V आकार की लाइन बनाएं। फिर बीच में गोल बिंदु बनाएं। इसके बाद उंगलियों पर आलता भर दें। यह मॉडर्न और ट्रेडिशनल का अच्छा कॉम्बिनेशन है।

हाफ मून डिजाइन

इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले बीच में छोटे-छोटे डॉट्स बनाएं। फिर नीचे आधे चांद जैसा पैटर्न बनाएं। यह बहुत यूनिक और मिनिमल डिजाइन है।