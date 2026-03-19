19 मार्च 2026 यानी आज (गुरुवार) का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज एक साथ कई बड़े पर्व, त्योहार, व्रत और दुर्लभ चीजें एक साथ पड़ रही हैं। अलग-अलग त्योहार और परंपराओं संगम आज देखने को मिल रहा है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि पर आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। वहीं 19 मार्च से ही हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की शुरुआत हो रही है।

इतना ही नहीं महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही 19 मार्च को ही राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी होने जा रही है। हिंदू नव वर्ष का आध्यात्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक हर तरह से बहुत महत्व होता है। हिंदू नव वर्ष के साथ ही कई व्रत-त्योहार की शुरुआत होती है।

हिंदू नव वर्ष को विभिन्न राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादी, चेटी चंद जैसे नामों से जाना जाता है। साथ ही उगादी का पर्व चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि पर 19 मार्च को ही मनाया जा रहा है। पूजा-पाठ और व्रत-त्योहार पर रंगोली बनाने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में नवरात्रि, हिंदू नव वर्ष और गुड़ी पड़वा पर आप भी घर-आंगन या मंदिर में रंगोली बनाने का सोच रहे हैं तो यहां आपके लिए कुछ डिजाइन्स के आइडिया दिए गए हैं। जिनसे आपको मदद मिल सकती है।

कमल के फूलों को बीच में बनाकर आसपास ऐसे छोटे फूल बनाकर आप रंगोली बना सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है।

गुड़ी पड़वा के खास मौके पर आप इस तरह की रंगोली घर में बना सकते हैं। इससे घर में शुभता आएगी साथ ही यह देखने में सुंदर लगेगी।

नवरात्रि में आप घर में मंदिर के पास ऐसी रंगोली बना सकते हैं। इसमें बीच में शुभ नवरात्रि लिखें और मैया के चरण चिन्ह बनाएं।

हिंदू नववर्ष के खास अवसर पर आप ऐसी रंगोली बना सकते हैं। इसे घर के द्वार पर बनाएं। शाम को यहां दीपक भी जला सकतेहैं।