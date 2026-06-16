Top Countries with Most Languages: दुनियाभर में बोली जाने वाली हजारों भाषाएं अलग-अलग देशों की संस्कृति, इतिहास और पहचान को दर्शाती हैं। अलग-अलग समुदायों, परंपराओं और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दुनियाभर में भाषाई विविधता देखने को मिलती है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से कई स्थानीय भाषाएं विलुप्त होने के खतरे का भी सामना कर रही हैं।

दुनियाभर की सभी ज्ञात जीवित भाषाओं का डॉक्यूमेंटेशन करने वाली संस्था एथ्नोलॉग (Ethnologue) ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाने वाले 10 देशों की लिस्ट जारी की है।

सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला देश

दुनियाभर में सबसे ज्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। यहां पर करीब 840 भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश की भौगोलिक परिस्थितियां इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और अलग-थलग बसे समुदायों ने यहां विभिन्न भाषाओं को विकसित होने और संरक्षित रहने का अवसर दिया है। यही वजह है कि इसे दुनिया की भाषाई राजधानी भी कहा जाता है।

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है जहां पर लगभग 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हजारों द्वीपों में फैला यह देश अपने अलग-अलग समुदायों और संस्कृतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है जहां पर 500 से भी ज्यादा अधिक भाषाएं प्रचलन में हैं।

किस स्थान पर है भारत?

वैश्विक स्तर पर भाषाई विविधता के मामले में भारत का स्थान चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 453 भाषाओं को रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भारत की भाषाई पहचान इसकी सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी हुई है। यहां पर इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती-बर्मी सहित कई भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं।

दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं बोलने वाले 10 देश

पापुआ न्यू गिनी- 840 भाषाएं इंडोनेशिया- 718 भाषाएं नाइजीरिया- 524 भाषाएं भारत- 453 भाषाएं अमेरिका- 335 भाषाएं ऑस्ट्रेलिया- 319 भाषाएं चीन- 305 भाषाएं मेक्सिको- 292 भाषाएं कैमरून- 275 भाषाएं ब्राजील- 228 भाषाएं

विलुत्प होती भाषाओं पर संकट

वर्तमान में दुनिया की 3 हजार से अधिक भाषाओं को विलुप्त होने वाली श्रेणी में रखा गया है। इन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और विभिन्न समुदाय अब डिजिटल आर्काइव, भाषा ऐप्स और विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों की मदद ले रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी को इन्हें सिखाया जा सके।

भाषाएं सिर्फ कम्यूनिकेशन का मीडियम नहीं है बल्कि ये किसी समाज की परंपराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को भी संजोकर रखती है। हालांकि दुनिया में कई छोटी भाषाएं धीरे-धीरे विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। ऐसे में भाषाई विविधता को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।