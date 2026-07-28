टॉयलेट की सफाई हर रोज करना संभव नहीं है, लेकिन ये पूरे दिन इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसके ऊपर वैक्टीरिया तो पनपते ही हैं, साथ ही ये धीरे-धीरे पीला होने लगता है। अगर आपकी टॉयलेट सीट पर पीले दाग पड़ गए हैं और बार-बार साफ करने के बाद भी नहीं हट रहे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि महंगा क्लीनर ही टॉयलेट सीट का पीलापन दूर करे। कई बार किचन में मौजूद कुछ सामान्य चीजें भी इन दागों को हटाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, तरीका सही होना चाहिए, वरना मेहनत बेकार जा सकती है।

सफेद सिरका

टॉयलेट सीट पर पीलापन अगर हार्ड वॉटर की वजह से है तो उसे हटाने के लिए आप सफेद सिरके की मदद ले सकते हैं। इसमें मौजूद हल्के एसिड सीट पर जमे पीलेपन को दूर करने में मदद कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक कप सफेद सिरका दाग वाले हिस्से पर डालें या स्प्रे करें। फिर इसे करीब 20–30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से सीट को साफ करें। लास्ट में साफ पानी से धो दें।

बेकिंग सोडा

टॉयलेट सीट पर जमा पीलापन दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुलायम अपघर्षक होते हैं। इसलिए यह बाजार में मिलने वाले रसायनों की तरह सीट की सतह को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए दाग पर बेकिंग सोडा छिड़क दें। फिर ऊपर से थोड़ा सफेद सिरका डाल दें। इसके करीब 10–15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। झाग बनने के बाद फिर मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें। बाद में पानी से धो दें।

नींबू का रस

टॉयलेट सीट में पीलापन जमने के साथ-साथ कई बार बहुत बदबू भी आने लगती है। ऐसे में नींबू में मौजूद प्राकृतिक साइट्रिक एसिड हल्के पीले दाग और बदबू कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए नींबू का रस दाग पर डाल दें। आप चाहें तो नींबू के छिलके को सुखाकर उससे भी पाउडर बना सकते हैं। इसे भी सीट पर डाला जा सकता है। इसे 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर स्पंज से हल्के हाथों से साफ करें। जरूरत हो तो ऊपर से थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क सकते हैं।

इन गलतियों को करने से बचें

कभी भी टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए ब्लीच और सिरका कभी एक साथ न मिलाएं। इन दोनों को मिलाने से क्लोरीन गैस निकल सकती है, जो आंखों और फेफड़ों के लिए खतरनाक होती है। स्टील वूल या बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें। इससे सीट पर बारीक खरोंच पड़ सकती हैं, जिनमें बाद में गंदगी और जल्दी जमती है।

अगर फिर भी दाग नहीं हटें तो?

अगर कई बार सफाई करने के बाद भी पीलापन बना रहे, तो संभव है कि वह दाग नहीं बल्कि प्लास्टिक का स्थायी रंग बदलना हो। ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खों से सीट दोबारा बिल्कुल सफेद नहीं होगी। तब सीट बदलना ही बेहतर विकल्प हो सकता है।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

अमेरिकन क्लीनिंग इंस्टीट्यूटके अनुसार, अलग-अलग तरह के दागों के लिए अलग क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं, कई टॉयलेट सीट निर्माता भी सलाह देते हैं कि प्लास्टिक सीटों पर अत्यधिक घर्षण वाले स्क्रबर या तेज रसायनों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे सतह खराब हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह उपाय सामान्य घरेलू सफाई के लिए हैं। पहले इन्हें सीट के किसी छोटे, कम दिखाई देने वाले हिस्से पर आजमाएं। सफाई करते समय दस्ताने पहनें और बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन रखें।