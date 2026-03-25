Baglamukhi Mata Temple Significance, History and Travel Guide: बगलामुखी माता मंदिर देश के प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माता है। नवरात्र के मौके पर यहां भक्तों की खूब भीड़ उमड़ती है। इस दौरान यहां पर विशेष पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से लगभग 30 किलमीटर दूर बनखंडी (देहरा के पास) स्थित है। इसे सिद्ध पीठ माना जाता है और भारत के तीन सबसे प्रमुख बगलामुखी मंदिरों में से एक माना जाता है, अन्य दो मंदिर दतिया (मध्य प्रदेश) और नलखेड़ा (मध्य प्रदेश) में स्थित हैं। यहां पर राजनीति, खेल से जुड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर कई बड़े कलाकार भी माता के दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास, महत्व, दर्शन के समय और यात्रा के बारे में पूर्ण जानकारी।

महत्व

मां बगलामुखी दस महाविद्याओं में से एक हैं और उन्हें बुराई को खत्म करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। बगलामुखी नाम दो संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। बगला यानी दुल्हन और मुखी यानी चेहरा। इसका मतलब है कि देवी के चेहरे या रूप में ऐसी शक्ति है जो बुरी शक्तियों को रोकती है और शत्रुओं को परास्त करती है। यह मंदिर तंत्र साधना, शत्रु नाश और स्तंभन शक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है।

बगलामुखी माता मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

बगलामुखी माता मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि, एक बार सतयुग में एक भयंकर तूफान आया, जिससे पृथ्वी संकट में आ गई। तूफान के कहर में जो भी आता उसे वह अपने अंदर समाते जाता। चारों ओर अशांति फैलती देख देवता भगवान विष्णु के पास गए और इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के किनारे बैठकर देवी पार्वती की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती वहां बगलामुखी के रूप में प्रकट हुईं। देवी ने अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग करते हुए उस विनाशकारी तूफान को शांत कर दिया और सृष्टि को संकट के बचा लिया। इसके बाद यहां पर एक मंदिर बनाया गया, जिसका समय-समय पर राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया। यह मंदिर प्राचीन काल से तांत्रिक साधकों और भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है।

भगवान राम ने भी की थी पूजा

इस मंदिर को लेकर एक और पौराणिक कथा है कि, भगवान राम ने रावण को हराने से पहले बगलामुखी की पूजी की थी। माता की पूजा करने की सलाह भगवान राम को महाबली हनुमान ने दी थी। मान्यता है कि मां बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। इस मंदिर को लेकर एक और पौराणिक कथा है कि, मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय सिर्फ एक रात में किया था। भीम और अर्जुन ने यहां मां बगलामुखी की पूजी की थी।

इस मंदिर को लेकर भले ही कई मान्यताएं हों लेकिन इसे देश के सबसे प्राचीन और चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। हिमाचल की वादियों से निकलती आध्यात्मिक हवा पूरे सनातन धर्म के अंदर समाई हुई है। हर साल लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं। इस मंदिर में कंगना रनौत से लेकर गोविंदा तक जैसे सितारे दर्शन करने के लिए आ चुके हैं।

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रंग का खास महत्व

बगलामुखी मंदिर में पीले रंग का बेहद ही खास महत्व है। मंदिर को पीले रंग से रंगा गया है। मंदिर की दीवारें, गुंबद और खंभे सभी पीले रंग के हैं। भक्त भी पीले रंग के कपड़े पहन कर दर्शन करते हैं। इसके साथ ही प्रसाद भी पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगता है। माता की सजावट भी सुनहरे और पीले रंग से ही होती है। इस मंदिर में अग्नि अनुष्ठान और यज्ञों का खास महत्व है। रात के समय हवन काफी फलदायी माना जाता है।

गर्भगृह

गर्भगृह में देवी केंद्र में है। कभी-कभी मां लक्ष्मी और सरस्वती की भी मूर्ति उनके साथ रखी जाती है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, भैरव और हनुमान जी के भी मंदिर हैं।

दर्शन का समय

बगलामुखी मंदिर सुबह के वक्त खुल जाता है और 5:00 बजे आम भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खोल दिया जाता है। वहीं, रात में मंदिर 9:30 बजे बंद होता है। वहीं, दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है।

कैसे पहुंचे?

सड़क मार्ग

यह मंदिर चंडीगढ़-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH503) पर, कांगड़ा शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर धौलाधार हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित है। कांगड़ा से मंदिर के लिए नियमित बसें चलती हैं।

हवाई मार्ग

यहां का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कांगड़ा में स्थित गग्गल हवाई अड्डा है, जो मंदिर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी या फिर लोकल बस से भी मंदिर पहुंच सकते हैं।

रेल मार्ग

कांगड़ा पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो वहां से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पठानकोट से कांगड़ा के लिए नियमित बसें और टैक्सी चलती हैं। कांगड़ा पहुंचने के बाद वहां से टैक्सी या फिर बस के जरिए बगलामुखी मंदिर पहुंच सकते हैं।

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