धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर में न जाने कितनी हसीन वादियां हैं, जिनकी महकती फिजाओं में शहर के शोर-शराबे से दूर शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। जहां पर्यटकों के लिए यह जगह खास है तो वहीं सनातन धर्म में यह जगह बेहद ही खास महत्व रखती है। यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, जो हिंदुओं की गहरी आस्था के केंद्र हैं। अगले महीने 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान लाखों लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा के महत्व के बारे में और इस दौरान मिलने वाली वहां की व्यवस्थाओं के बारे में।

चमत्कार

अन्य स्थलों पर भगवान शिव के शिवलिंग विराजमान हैं। लेकिन अमराथ गुफा में प्राकृतिक रूप से हर साल बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण होता है। यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता और चमत्कार माना जाता है। इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह धाम आस्था, तपस्या और कठिन पर्वतीय यात्रा का अनोखा संगम है। अमरनाथ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, जो समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जो सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है।

कब शुरू होगी यात्रा

अमरनाथ यात्रा आमतौर पर जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में शुरू होती है और रक्षाबंधन (श्रावण पूर्णिमा) तक चलती है। इस बार 2026 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है जो 28 अगस्त को समाप्त होगी। हालांकि, बिना रजिस्ट्रेशन के इस यात्रा पर नहीं जा सकते हैं।

धार्मिक महत्व

अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता यहां बनने वाला प्राकृतिक हिमलिंग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिमलिंग का आकार चंद्रमा के घटने-बढ़ने के साथ आकार बदलते हुए देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यह भी कहा जाता है कि इस गुप्त ज्ञान को कोई अन्य जीव न सुन सके, इसके लिए शिवजी ने रास्ते में अपने वाहन नंदी, चंद्रमा, नाग, गणेश और अन्य को अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिया था। इसलिए इस स्थान को अमरनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस पवित्र गुफा के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश होता है।

कैसे पहुंचे

अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए दो मुख्य मार्ग हैं, जिसमें पहला पहलगाम मार्ग, जो पारंपरिक और लंबा है। लगभग 46 किमी लंबा है, जबकि दूसरा बालटाल मार्ग है जो छोटा है, लेकिन ये ज्यादा कठिन माना जाता है।

कितना लगता है समय

पहलगाम: अगर आप पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो इसकी दूरी करीब 46 किलोमीटर है। यहां पर तीन पड़ाव हैं। पहला चंदनवारी, दूसरा शेषनाग और तीसरा पंचतरणी, जहां से गुफा की दूरी करीब 6 किलोमीटर रह जाती है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगते हैं।

बालटाल: यहां से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। यहां से 1-2 दिन में यात्रा किया जा सकता है।

Also Read

महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं वाराणसी तो जान लें मंदिर के खुलने, बंद होने और आरती का समय, यहां भी जाएं

मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी

अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी है। दरअसल, 12,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाली इस यात्रा के लिए शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है। हर यात्री को SASB द्वारा अधिकृत डॉक्टर से CHC लेना अनिवार्य है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अमरनाथ यात्रा के लिए आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट http://www.jksasb.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दूसरा PNB, SBI, J&K बैंक, Yes बैंक और ICICI बैंक की शाखाओं पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर ककते हैं।

रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज

अनिवार्य मेडिकल प्रमाणपत्र (CHC)

आधार कार्ड/पासपोर्ट या वोटर आई

पासपोर्ट साइज फोटो

कौन लोग नहीं जा सकते

अमरनाथ यात्रा के लिए उम्र सीमा भी तय है। 13 साल से कम और 70 साल से ऊपर के लोग यात्रा के लिए पात्र नहीं होते हैं।

जरूरत के सामान

अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। इसलिए गर्म कपड़े, रेनकट और कुछ दवाइयां को साथ जरूरी रखें। इसके साथ ही पहाड़ों पर यात्रा के दौरान अच्छे ग्रीप वाले जूते पहन कर जाना चाहिए।

रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं

अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में श्रद्धालुओं को श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) और प्रशासन द्वारा मार्ग पर आधुनिक आवास, मुफ्त लंगर (भोजन), उन्नत चिकित्सक केंद्र, सुरक्षा के लिए जीपीएस-आरएफआईडी ट्रैकिंग और घोड़े-पालकी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

पूरे मार्ग पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा मुफ्त लंगर लगाए जाते हैं, जहां यात्रियों को ताजा और गर्म भोजन मिलता है। इसके अलावा सरकारी डिपो से भी आप उचित मूल्य पर खाने-पीने की चीजें खरीद सकते हैं।

हेलीकॉरप्टर सेवा

बेस कैंप से पंजतरणी तक के लिए विभिन्न प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

खच्चर और पालकी

पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए निर्धारित दरों पर यात्रा मार्ग पर घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा उपलब्ध है।

कैसे पहुंचे पहलगाम

हवाई मार्ग: पहलगाम के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर हवाई अड्डा है, जो यहां से करीब 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ाने मिलती हैं। यहां से आप टैक्सी के जरिए पहलगाम जा सकते हैं।

टैक्सी

श्रीनगर से आप पहलगाम बस और टैक्सी के जरिए भी पहुंच सकते हैं। श्रीनगर से NH44 सड़क मार्ग के जरिए अपने निजी वाहन से पहलगाम जा सकते हैं।

रेल मार्ग

अगर आप दिल्ली से अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रेन के जरिए जाना चाहते हैं, तो वंदे भारत से श्रीनगर तक जा सकते हैं। इसके लिए पहले दिल्ली से कटरा तक जाना होगा, फिर वहां से श्रीनगर वाली वंदे भारत से यात्रा करना होगा। इसके अलावा दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर है, जो करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भी पहलगाम जा सकते हैं।

यात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी

इसके अलावा यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (shri amarnathji yatra) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं, रजिश्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं।

तीर्थ यात्रा: माता वैष्णो देवी धाम जाने का सही समय, दर्शन, रुकने-खाने की सुविधा और पूरी ट्रैवल गाइड

माता वैष्णो देवी का मंदिर देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और यह जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता को वैष्णवी और त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है। माता वैष्णो को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। फिर उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके चलते उनका नाम वैष्णवी पड़ा। मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारी, आसपास घूमने की जगहें, यात्रा का सही समय, आरती, भोग प्रसाद व अन्य जानकारी यहां पढ़ें