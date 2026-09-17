रात के खाने में अक्सर लोग रोटी, सब्जी, राजमा और दाल का सेवन करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में हमारा मुंह उस स्वाद का आदी हो जाता है, ऐसे में स्वाद बदलने के लिए अक्सर लोग रेस्टोरेंट का रुख करते हैं या घर पर ही कोई दूसरी डिश ट्राई करते हैं। आज के समय में सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पर आपको अलग-अलग राज्यों की तमाम ऐसी डिश मिल जाएंगी जिनका स्वाद कमाल का होता है। अगर आप भी एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो चुके हैं, तो डिनर में तीन स्वादिष्ट व्यंजन ट्राई कर सकते हैं।

1- पंचमेल दाल

दाल तो आप रोज खाते होंगे, लेकिन इस बार पंचमेल दाल ट्राई करें। यह राजस्थान की पारंपरिक और लोकप्रिय दाल है। इसे पंचरत्न भी कहा जाता है। इसमें पांच तरह की दालें मिलाकर बनाई जाती हैं, जिसका स्वाद सामान्य दाल के मुकाबले काफी अलग होता है। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाएं:

पंचमेल दाल बनाने के लिए सामग्री

1/4 अरहर या तूर दाल

1/4 कप मूंग दाल, इतनी ही मसूर दाल

2 बड़े चम्मच चना दाल और 2 बड़े चम्मच उड़द दाल

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1 बारीक कटा हुआ टमाटर

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1-2 हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

1-2 बड़े चम्मच घी

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सजाने के लिए हरा धनिया

इस तरह फटाफट बनाएं पंचमेल दाल

दालों को अच्छी तरह धोकर 30 मिनट से 1 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर उसमें हल्दी, नमक और पानी डालकर 3-4 सीटी तक पका लें। कुकर का प्रेशर निकलने के बाद जरूरत पड़ने पर गर्म पानी डाल सकते हैं।

अब एक पैन में घी गर्म करके इसमें जीरा और हींग डाल दें। इसके बाद अदरक, हरी मिर्च और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। फिर टमाटर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर मसाले को टमाटर गलने तक पकाएं। तैयार तड़के को दाल में डालकर अच्छी तरह मिला दें और 2-3 मिनट धीमी आंच पर पका लें। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमागरम परोस सकते हैं। इसे आप चावल, रोटी या बाटी के साथ खा सकते हैं।

हांडवो

अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के एक ऐसे पारंपरिक और लोकप्रिय डिश की ओर जिसका स्वाद कमाल का होता है। गुजरात की इस डिश का नाम हांडवो है, जो दाल, चावल और सब्जियों से बनने वाला नमकीन, हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम केक जैसा व्यंजन है। इसे आप डिनर में ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं।

गुजराती स्टाइल में बनाने के लिए हांडवो की सामग्री

बैटर के लिए

1 कप चावल

आधा कप चना दाल

1/4 अरहर की दाल और इतनी ही उड़द दाल

आधा कप दही

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

1 छोटा चम्मच अदरक

1-2 हरी मिर्च

एक चुटकी हल्दी

स्वादानुसार नमक

आधा छोटा चम्मच ईनो या फ्रूट सॉल्ट

तड़के के लिए सामग्री

1-2 बड़े चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच राई

1 छोटा चम्मच तिल

आधा छोटा चम्मच जीरा

6-8 करी पत्ता

1 चुटकी हींग

गुजराती स्वाद के लिए हांडवो की विधि

सबसे पहले चावल, चना, अरहर और उड़द दाल को धोकर 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर दाल और चावल को हल्का दरदरा पीस लें। अब इसमें दही मिलाकर बैटर तैयार कर लें। बैटर को 6-8 घंटे या रातभर ढककर रख दें, ताकि बैटर अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए।

अब बैटर में लौकी, अदरक, हरी मिर्च, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। पकाने से ठीक पहले ईनो डालें और थोड़ा पानी डालकर हल्के हाथ से फेंट लें। अब कड़ाही में तेल गर्म करें। इसमें राई, जीरा, तिल, हींग और करी पत्ता डालकर तड़का तैयार कर लें। अब इसमें बैटर डाल दें। इसे ढककर धीमी आंच पर 15-20 मिनट पकाएं। नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने पर पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लें। आपका गुजराती स्टाइल का स्वादिष्ट हांडवो तैयार है। इसे टुकड़ों में काटकर हरी चटनी या दही के साथ गरमागरम परोस सकते हैं।

अंगाकर रोटी

डिनर में अगर रोटी खाकर ऊब गए हैं, तो अब अंगाकर रोटी ट्राई कर सकते हैं। यह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक रोटी है, जिसे ग्रामीण इलाकों में लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है।

सामग्री

2 कप चावल का आटा

जरूरत के अनुसार गर्म पानी

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच तेल या घी

हाथ गीला करने के लिए पानी

छत्तीसगढ़ में कैसे बनाते हैं अंगाकर रोटी

सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा नमक डालें। पानी में उबाल आने पर गैस धीमी करें और धीरे-धीरे चावल का आटा डालते हुए चलाएं। मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर हाथों से अच्छी तरह गूंथकर नरम आटा तैयार कर लें। जरूरत के अनुसार थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। आटे में एक छोटा चम्मच तेल या घी मिलाएं।

आटे की मध्यम आकार की लोई लें और हथेलियों की मदद से इसे दबाकर मोटी और गोल रोटी का आकार दें। इसे पतला नहीं करना चाहिए। तवा गर्म कर रोटी को तवे पर रख दें और धीमी-मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें।

आपकी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक अंगाकर रोटी तैयार है। इसे आप लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, दाल या सब्जी के साथ परोस सकते हैं। अगर आपने पंचमेल दाल बनाई है, तो उसके साथ ये रोटी परोस सकते हैं। ऐसे में आप घर पर ही कम समय में तीन अलग-अलग राज्यों के स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं।

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