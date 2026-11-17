भारत में हर राज्य में आपको कुछ न कुछ ऐसा खाने के लिए मिल जाएगा जिसका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो अपने स्वाद, बनाने की शैली और पौष्टिकता के लिए जाने जाते हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों का खानपान अपनी खास पहचान रखता है। कहीं चावल से बने व्यंजन अधिक पसंद किए जाते हैं, तो कहीं गेहूं और दूसरे अनाज को प्राथमिकता दी जाती है। भारत के पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां कई ऐसी खाने की चीजें हैं जो अपने खास स्वाद और बनाने की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक ‘बाकरखानी’ है, जो रोटी जैसी दिखने वाली एक खास डिश है। अगर आप रोज के गेहूं के आटे की रोटी से ऊब गए हैं और कुछ अलग खाने का मन है तो अपनी थाली में ‘बाकरखानी’ को शामिल कर सकते हैं।

बाकरखानी एक तरह की कश्मीरी पारंपरिक चपटी और कुरुकुरी रोटी है, जिसे मैदे या गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से थोड़ी नरम होती है। इसमें तिल, दूध, घी और कुछ मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे लोग सुबह के नाश्ते में चाय के साथ या खाने के दूसरे व्यंजनों के साथ खाना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कश्मीरी शैली में स्वादिष्ट बाकरखानी कैसे बनाएं।

कश्मीरी बाकरखानी बनाने के लिए सामग्री

2 कप मैदा या गेहूं का आटा

2 बड़े चम्मच घी

आधा कप गुनगुना दूध

2 बड़े चम्मच चीनी

आधा छोटा चम्मच नमक

आधा छोटा चम्मच सूखा खमीर

2 बड़े चम्मच दही

2 बड़े चम्मच सफेद तिल

आधा छोटा चम्मच सौंफ पाउडर

एक चुटकी इलायची पाउडर (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच दूध

बाकरखानी बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा या गेहूं का आटा छान लें। इसमें नमक, चीनी, सौंफ पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें घी और दही डालें। हाथों से मसलते हुए सभी चीजों को मिलाएं, ताकि आटे में घी अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद इंस्टेंट यीस्ट डालें और थोड़ा-थोड़ा गुनगुना दूध मिलाते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त या बहुत चिपचिपा न हो। इसे लगभग 8-10 मिनट तक अच्छी तरह गूंथें।

गूंथे हुए आटे पर हल्का घी लगाकर ढक दें। इसे किसी गर्म जगह पर लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें, ताकि आटा फूलकर आकार में बड़ा हो जाए। आटा फूलने के बाद इसे हल्के हाथों से दबाकर उसकी अतिरिक्त हवा निकाल दें। अब इसकी बराबर आकार की लोइयां बना लें। हर लोई को बेलकर गोल और चपटा आकार दें। इसकी मोटाई सामान्य रोटी से थोड़ी अधिक रख सकते हैं।

इसके बाद बेली हुई रोटियों के ऊपर थोड़ा दूध लगाएं और सफेद तिल छिड़क दें। कांटे की मदद से इसकी सतह पर छोटे-छोटे छेद कर दें। इससे पकाते समय बाकरखानी बहुत ज्यादा फूलती नहीं है। अब एक भारी तले वाली कड़ाही में एक स्टैंड या छोटी जाली रख दें। कड़ाही को ढक्कन से ढककर धीमी आंच पर लगभग 8-10 मिनट तक गर्म करें। अब बेली हुई बाकरखानी को घी लगी स्टील की प्लेट या छोटी बेकिंग ट्रे में रखें। प्लेट को कड़ाही के अंदर स्टैंड पर रख दें। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर लगभग 15-20 मिनट तक पका लें। जब इसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए और वह पक जाए, तो कड़ाही से बाहर निकाल लें। अगर आपके पास ओवन है तो उसमें भी बाकरखानी बना सकते हैं।

किसके साथ खाएं

कश्मीरी बाकरखानी को आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके अलावा दही और अपनी पसंद की सब्जी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं।

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