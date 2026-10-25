त्योहार पर मेहमानों और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में घर की साफ-सफाई और सजावट दिवाली आने से पहले ही कर ली जाती है। कई बार हम घर का लुक बदलना चाहते हैं ताकि यह आकर्षक और स्टाइलिश दिखे। हालांकि घर का लुक बदलने के लिए बजट की चिंता तो हर किसी को हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दरअसल यहां कुछ तरीके बताए गए हैं, जिनकी मदद से घर का लुक बदलने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

सोफे का लुक बदलें

लिविंग रूम में रखा सोफा घर के लुक को काफी हद तक बदल सकता है। इसके लिए पुराने सोफे का कवर बदल दें जिससे यह नया और अच्छा लग सकता है। इसके लिए पुरानी साड़ी, शॉल या चादर का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो किसी खूबसूरत दुपट्टे से सोफे का रनर बना सकती हैं। साथ ही पिल्लो के कवर भी बदलें। कमरे को लाइटिंग से सजाएं ताकि दिवाली पर घर जगमगाता हुआ नजर आए।

पर्दों को दें नया अंदाज

घर पर लगे पर्दों से भी लुक में बदलाव लाया जा सकता है। सबसे पहले पर्दों को निकालकर आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ करें और पर्दों को धो लें। इन्हें लगाने के बाद टाई बैक का इस्तेमाल करें। इसके लिए पुराने दुपट्टे या मोतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लेन या बॉर्डर वाली साड़ी है, तो उसे परदे के ऊपर वैलेंस की तरह रॉड पर लटकाएं। इससे पर्दों को रॉयल और क्लासी लुक मिल सकेगा। अगर पर्दे मुड़े हुए हैं, तो इन्हें प्रेस करके लगाएं।

खाली कोनों को सजाएं

घर का लुक बदलना है, तो हर बार महंगे डेकोरेशन आइटम की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप पुरानी चीजों या खाली जगह का इस्तेमाल करके बदलाव कर सकती हैं। अगर लिविंग रूम या बेडरूम में कोई कोना खाली नजर आ रहा है, तो उसे सजावट के लिए इस्तेमाल करें। यहां पर सजावटी गमलों को रख सकते हैं। इसके साथ ही लाइटिंग और फूलों से सजावट करें।

कम सामान ज्यादा सुंदरता

अक्सर हम टेबल, दीवारों और किचन में ज्यादा सामान रख देते हैं। इससे दिखने में घर भरा-भरा और अव्यवस्थित लग सकता है। घर पर जितना कम सामान दिखता है, वह उतना ही अधिक सुंदर लग सकता है। टेबल पर फालतू चीजों को जमा न होने दें और चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखें। घर के सामान को दिवाली का टच देने के लिए फूलों और मोमबत्ती से सजावट करें। इससे कमरे दिखने में आकर्षक लगेंगे।

दिवाली कॉर्नर तैयार करें

दिवाली एक या दो दिन का त्योहार नहीं है बल्कि यह पांच दिन तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक घर पर खास पूजा होती है और मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। इस दौरान घर के कॉर्नर का या मंदिर वाली जगह का इस्तेमाल करें जहां पर मां लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना की जा सके। इस जगह पर टेबल रखें, बैकड्रॉप लगाएं, फूलों और लाइटों से सजावट करें। इस कॉर्नर को आप तस्वीरें क्लिक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।