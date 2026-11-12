रंगून क्रीपर को मधुमालती, बर्मा लता, मधुमंजरी और झुमका बेल के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की खासियत इसपर खिलने वाले खूबसूरत और सुगंधित फूल हैं। इसकी कलियां और नए फूल सफेद रंग के होते हैं और फिर खिलने के बाद फूलों का रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है। शाम के समय इसके फूलों से आने वाली खुशबू पूरे घर को महका देती है। यही वजह है कि घर की बालकनी, छत, गमले या बगीचे में इसे लगाना पसंद किया जाता है।

ठंडे मौसम में रंगून क्रीपर को पोषण और सही खाद की जरूरत होती है। क्योंकि इस दौरान पौधे का विकास धीमा हो जाता है। ऐसे में सही देखभाल की मदद से पौधे को सर्दियों में भी हरा-भरा और फूलों से भरा हुआ पा सकते हैं। आइए, जानते हैं इसके लिए सही खाद और देखभाल के तरीकों के बारे में।

रंगून क्रीपर में खाद देने का तरीका

गोबर की खाद

ठंड के मौसम में जड़ों को गर्माहट देने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे मिट्टी में डालकर अच्छी तरह गुड़ाई कर दें। महीने में एक बार इस खाद का उपयोग किया जा सकता है। इससे पौधे का विकास तेजी से हो सकता है।

लिक्विड फर्टिलाइजर

अच्छे रिजल्ट के लिए मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए प्याज और केले के छिलकों से लिक्विड खाद तैयार करके मिट्टी में डाल सकते हैं। इस तरह की खाद में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इससे पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है और ज्यादा फूल भी आ सकते हैं।

क्या न करें

ठंड के मौसम में इस पौधे को नाइट्रोजन वाली खाद (यूरिया) देने से बचना चाहिए। इसकी बजाय आप फूल और कलियों को बढ़ाने के लिए महीने में एक बार प्राकृतिक खाद का उपयोग कर सकते हैं।

सर्दियों में रंगून क्रीपर की देखभाल

नवंबर के महीने में हल्की ठंड पड़ने लगती है। ऐसे में सेहत के साथ-साथ पौधों का भी खास ख्याल रखा चाहिए। पौधा अगर गमले में लगा है, तो इसे ऐसी जगह रखें जहां से कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो। सर्दियों में मौसम में वैसे भी धूप कम निकलती है, तो ऐसे में इन्हें आप छत पर भी रख सकते हैं। जहां इन्हें ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके।

ठंड के मौसम में मिट्टी देर से सूखती है इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार ही पानी दें। जब मिट्टी के ऊपर की परत सूख जाए, तो दोबारा पानी दें। अगर आप पौधे में ज्यादा पानी देंगे, तो जड़ें सड़ सकती हैं। इससे पौधा धीरे-धीरे सूख सकता है।

ठंड के मौसम में रंगून क्रीपर की ग्रोथ धीमी होने लगती है। ऐसे में इसकी पत्ते और फूल कमजोर हो सकते हैं। इनके सूखे फूलों और कमजोर टिप्स को काटकर हटा दें। जिससे पौधा घना बना रहेगा और नई कलियां भी आ सकेंगी। इसके साथ ही नीचे गिरे पत्तों को भी हटाकर साफ कर दें।

नवंबर के अंत और दिसंबर में काफी ज्यादा ठंड हो सकती है। ऐसे में पाले और ठंडी हवाओं से पौधे को बचाना चाहिए। इस समय पौधे को दीवार के पास रख सकते हैं। मिट्टी पर सूखे पत्तों की मल्चिंग कर सकते हैं। इससे पौधा जल्दी खराब नहीं होगा।