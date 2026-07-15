Gende ke Paudhe ki Dekhbhal kaise Karen: बगीचे में खिलते हुए रंग-बिरंगे फूलों के पौधे हर किसी को पसंद होते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग फूलों के पौधे बालकनी, गार्डन, छत या गमलों में लगाते हैं। गेंदे के पौधे भी इनमें से एक हैं, जिन्हें आसानी से घर पर लगाया जा सकता है और उनकी खुशबू भी माहौल को खुशनुमा बना देती है। लेकिन कई बार मौसम में बदलाव, पर्याप्त देखभाल की कमी या धूप की कमी की वजह से पौधे मुरझा जाते हैं। इससे गार्डन की रौनक चली जाती है और कुछ दिनों बाद पौधे पूरी तरह सूख सकते हैं।

अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या रहती है, तो ऐसे में सही देखभाल मुरझाए हुए गेंदे के पौधों को दोबारा हरा-भरा कर सकती हैं। आइए जानते हैं उन आसान टिप्स के बारे में जो गेंदे के पौधे की देखभाल में मदद कर सकती है।

क्यों मुरझा जाते हैं गेंदे के पौधे?

कई बार गेंदे के पौधे की पत्तियां अचानक से मुरझाने लगती हैं। ऐसा फंगस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी का भराव, पानी की कमी, मिट्टी में पानी का सही प्रवाह न होना या कीटों का हमला पौधे के अचानक मुरझाने की वजह हो सकती हैं।

देखभाल के तरीके