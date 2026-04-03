तेज भूख लगी है। समय और LPG गैस दोनों बचाना चाहते हैं तो आप मिनटों में कुकर में एक साथ-दाल और चावल बना सकते हैं। ये मत सोचिए की इसके लिए आपको स्वाद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका स्वाद बेहद लाजवाब होगा। अगर आप अकेले रहते हैं या फिर ऑफिस से थके हुए आए हैं तब तो ये रेसिपी बहुत काम आएगी। बिना ज्यादा मेहनत के आप गर्मागर्म दाल-चावल फटाफट बना पाएंगे। अगर आपको चोखा बनाना है तो भी साथ में तैयार किया जा सकता है। आइए जानें एक ही कुकर में

एक कुकर में कैसे बनाएं दाल-चावल?

सबसे पहले दाल और चावल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। फिर दाल को पानी, नमक, हल्दी, हरी मिर्च और टमाटर के साथ कुकर में डालें। इसके बाद चावलों को किसी लोटे या ऐसे बरतन में भरना है जो कुकर के अंदर आसानी से फिट हो जाए। अगर आपके पास लोटा नहीं है तो आप बड़े गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब लोटे या गिलास में चावल और पानी को साथ भरकर उस कुकर में डाल दें।

अगर चोखा भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आलू को अलग से उबालने की जरूरत नहीं है। आलू छिले धोएं और उन्हें भी दाल के साथ साबुत ही डाल दें। ऐसा करने से दाल पकने के साथ-साथ आलू भी उबल जाएंगे। जिनसे आप बड़ी आसानी से बाद में चोखा बना पाएंगे। तीनों चीजें एक साथ एक ही कुकर में रख दें। ढक्कन बंद कर दें। इस दौरान फ्लेम को मीडियम ही रखें। सीटी आने में समय लगेगा। जब कुकर में 3 सीटी आ जाएं तो गैस बंद कर दें।

इसके बाद गैस निकलने का इंतजार करें। फिर कुकर को सावधानीपूर्वक खोलें। इसके बाद सबसे पहले चावल का बरतन बाहर निकालें। इसे निकालने के लिए किसी कपड़े या चिमटे की मदद लें। अब चम्मच से आलूओं को भी बाहर निकाल लें। इसके बाद दाल बचेगी उसे कुकर में ही रखें। अब एक तड़का पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा और हींग चटका लें। इस तड़के को दाल में डालकर दाल छौंक लें। आलू को मैश करके इसमें नमक, हरी मिर्च और प्याज डालकर चोखा बना लें। आपका दाल, चावल और आलू का चोखा एक ही कुकर में बनकर तैयार हो जाएगा।

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