White Jeans se Colour Kaise Hataye: सफेद जींस हर किसी के वॉर्डरोब का हिस्सा होती है, जिसे अलग-अलग टॉप के साथ स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि, इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासकर तब जब धोते समय दूसरे कपड़ों का रंग सफेद जींस पर चढ़ जाए। कई बार जल्दबाजी या आलस में हम बाकी कपड़ों के साथ सफेद जींस को धो देते हैं। रंगीन कपड़ों के साथ धोने या नए कपड़ों का रंग छोड़ने की वजह से जींस पर रंग के दाग लग जाते हैं। ऐसे में कई लोग दाग हटाने के लिए तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जींस के फैब्रिक पर असर पड़ सकता है।

अगर आपकी सफेद जींस पर भी दूसरे कपड़ों का रंग लग गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि कुछ आसान तरीकों की मदद से रंग के दाग को हल्का करने में मदद मिल सकती है। आइए, जानते हैं इन तरीकों के बारे में।

पहला तरीका

सामग्री

लिक्विड डिटर्जेंट – 2 चम्मच

फैब्रिक व्हाइटनर – 2 चम्मच

बेकिंग सोडा – 2 चम्मच

साफ करने का तरीका

इन तीनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को जींस पर डालें, जहां रंग लगा है। इसे हाथ से रगड़ लें और करीब 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे नॉर्मल डिटर्जेंट से धो लें। इस तरह सफेद जींस पर लगा रंग हल्का पड़ सकता है।

दूसरा तरीका

सामग्री

लिक्विड डिटर्जेंट – 2 चम्मच

बेकिंग सोडा – 2 चम्मच

नींबू का रस- आधा

गुनगुना पानी

ऐसे करें साफ

सफेद जींस से रंग के दाग हटाने के लिए गुनगुने पानी में लिक्विड डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और आधा नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण में 1-2 घंटे के लिए जींस को डुबोकर रखें। इसके बाद जींस को डिटर्जेंट की मदद से साफ कर लें। इस तरह सफेद जींस पर चढ़ा दूसरे कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है।

तीसरा तरीका

सामग्री

गुनगुना पानी- आवश्यकतानुसार

चीनी – 2 चम्मच

बेकिंग सोडा – 1/2 चम्मच

डिटर्जेंट – 2 चम्मच

इस तरह बनाएं मिश्रण

सबसे पहले पानी को हल्का गुनगुना कर लें और इसमें चीनी, बेकिंग सोडा और लिक्विड डिटर्जेंट मिलाएं। अब इसमें जींस को करीब 5 मिनट के लिए डुबोकर रखें। इसके बाद सफेद जींस को सामान्य पानी धो लें। इस तरह रंग काफी हद तक कम किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सामान्य घरेलू उपायों के आधार पर दी गई है। इनका असर जींस के फैब्रिक, रंग और दाग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले जींस के छोटे से हिस्से पर टेस्ट कर सकते हैं।