Dustbin Ki Badbu Kaise Hataye: घर को साफ रखने के लिए हम सभी डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार इसमें आने वाली बदबू समस्या का कारण सकती है। डस्टबिन को अगर साफ नहीं किया जाए, तो इससे आने वाली बदबू पूरे घर के माहौल को खराब कर सकती है। जिसके पीछे हमारी कुछ छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप डस्टबिन की बदबू को दूर कर सकते हैं।

डस्टबिन से बदबू आने का कारण

कई बार हम डस्टबिन को लंबे समय तक साफ नहीं करते हैं और कचरा उसी में रखा रहता है। जिसकी वजह से गंदगी जमा होने लगती है और बदबू आ सकती है। अगर आप डस्टबिन में ट्रैश बैग का इस्तेमाल करते हैं तो इसे नियमित रूप से बदलना जरूरी है।

डस्टबिन का ढक्कन खुला रखने से भी बदबू कमरे में फैल सकती है। जिससे मक्खियां और अन्य कीड़े वहां आकर्षित होने लगती हैं। इसलिए हमेशा ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करें और उपयोग करने के बाद ढक्कन बंद कर दें।

अगर आप डस्टबिन में गीला कचरा ज्यादा समय तक रखते हैं तो यह बदबू का कारण हो सकता है। खाने की चीजें कचरे के डिब्बे में सड़ने लगती हैं जिसकी वजह से डस्टबिन में बदबू आने लगती है। ऐसे में इसे नियमित रूप से साफ करते रहें।

बदबू दूर करने के तरीके

बेकिंग सोडा

डस्टबिन को साफ करने के बाद इसके नीचे अखबार बिछा दें और ऊपर से बेकिंग सोडा का छिड़काव करें। इसके बाद ऊपर से ट्रैश बैग को डस्टबिन में लगाएं। बेकिंग सोडा खाने की बदबू को कम कर सकता है और अखबार डस्टबिन की नमी को सोखने में मदद करेगा, जिससे डस्टबिन से बदबू नहीं आएगी।

नींबू का उपाय

गर्मियों में डस्टबिन में काफी ज्यादा बदबू आने लगती है क्योंकि इस दौरान खाने-पीने की चीजें जल्दी सड़ जाती हैं। ऐसे में नींबू को दो टुकड़ों में काट दें और इसके ऊपर अच्छे से बेकिंग सोडा लगाएं। अब इन टुकड़ों को डस्टबिन के कोनों में डाल दें।

एसेंशियल ऑयल

डस्टबिन से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कॉटन टिशू के ऊपर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों को डालें और इसे ट्रैश बैग के नीचे रख दें। इससे डस्टबिन से आने वाली बदबू को कम करने में मदद मिल सकती है।