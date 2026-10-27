सर्दियां आ रही हैं और ऐसे में लोग अपनी अलमारी और बक्सों में रखे गरम कपड़ों को निकालने की तैयारी में हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कपड़ों को निकालते हैं, तो उनमें छोटे छेद दिखने लगते हैं। जिसकी वजह से कपड़ों को पहनने का मन नहीं होता। ये छोटे-छोटे छेद कपड़ों में चूहे या किसी बड़े कीड़े ने नहीं किए होते। दरअसल इसके पीछे सिल्वरफिश जिम्मेदार हो सकती है।

सिल्वरफिश छोटा, पंखहीन और पुराना कीट है। इसका शरीर चपटा, लंबा और मछली की तरह होता है। इसपर चांदी जैसी चमकीली परत होती है। इन कीड़ों को अंधेरा और नमी पसंद होती है। आमतौर पर ये बाथरूम, किचन, सिंक के नीचे, किताबों और कपड़ों के आसपास पाए जाते हैं। ये इंसानों को नहीं काटते और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि किताबों या कपड़ों में छेद करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बचाव के तरीके

सिल्वरफिश से कपड़ों को बचाने के लिए उन्हें अच्छी तरह साफ करके और सुखाकर रखें। गंदे या पसीने वाले कपड़ों से सिल्वर फिश जल्दी आकर्षित हो सकती है। इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोकर ही अलमारी में रखें। सर्दियों के कपड़े कई दिनों तक अलमारी में रखे होते हैं, ऐसे में इन्हें निकालने से पहले 2 से 3 घंटे धूप में सुखाएं। नमी वाले कपड़ों को स्टोर करके न रखें। इससे सिल्वर फिश पनप सकती है।

नीम की पत्तियों का इस्तेमाल

अलमारी में रखे कपड़ों के बीच में नीम की पत्तियों को रख सकते हैं। इसकी खुशबू से सिल्वरफिश दूर रहती है। साथ ही नमी और बदबू भी नहीं रहती है। इसकी प्राकृतिक कड़वाहट कीटनाशक की तरह काम करती है। खासतौर पर ऊनी और सूती कपड़ों में सिल्वरफिश और पतंगों को दूर रखने में मदद मिलती है।

कपूर का इस्तेमाल

सिल्वरफिश से कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कपड़ों के बीच में रख सकते हैं। इसकी तेज खुशबू से सिल्वरफिश नहीं आती है। यह काफी आसान और प्राकृतिक तरीका है कीटों को दूर रखने का।

लैवेंडर या मेथी के दाने रखें

लैवेंडर के सूखे फूल और पत्तियां भी असरदार घरेलू तरीका साबित हो सकता है। इसके अलावा मेथी दाने भी रख सकते हैं। इनका पाउच बनाकर कपड़ों के बीच में रखें। इनकी खुशबू से कपड़े सुरक्षित रह सकते हैं।

एयरटाइट बॉक्स का इस्तेमाल

लंबे समय तक रखने वाले कपड़ों को एयरटाइट बॉक्स या जिप वाले बैग में रख सकते हैं। इससे कपड़े कीटों से सुरक्षित रह सकते हैं और नमी से भी दूर रहते हैं। जिन कपड़ों को आप रोज पहन रहे हैं, उन्हें ही अलमारी में रखें।

अलमारी की सफाई

अलमारी, शेल्फ और कोनों को समय-समय पर साफ करते रहें। धूल, कागज, पुराने अखबार और नमी सिल्वरफिश के पनपने का कारण बन सकती है। इसलिए अलमारी, दीवार और फर्नीचर की दरारों को साफ रखें और छेद को बंद कर दें। इन्हीं दरारों में सिल्वरफिश छिपकर रहती है और कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।