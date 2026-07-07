Socks Washing Tips: जूतों के साथ मोजे पहनना पैरों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि मोजे खरीदने के कुछ दिनों बाद ही इनकी इलास्टिक ढीली होने लगती है। इस कारण मोजे बार-बार नीचे खिसकने लगते हैं। इससे चलने-फिरने में भी परेशानी होती है और इन्हें दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

कई बार मोजे की खराब गुणवत्ता इलास्टिक को ढीला कर सकती है। इसके अलावा धोने और सुखाने से जुड़ी कुछ गलतियों की वजह से भी यह समस्या आ सकती है। ऐसे में मोजे की ढीली इलास्टिक को लंबे समय तक सही रखने के लिए यहां दिए गए कुछ आसान तरीकों की मदद ली जा सकती है।

गर्म पानी से धोना

अक्सर हम काले और गंदे मोजों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना मोजों के लिए सही नहीं माना जाता। ज्यादा गर्म पानी से मोजे के रेशे सिकुड़ सकते हैं, इलास्टिक ढीली हो सकती है या फैब्रिक की चमक कम हो सकती है।

हार्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल

कई बार मोजे की गंदगी को दूर करने के लिए लोग हार्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इलास्टिक ढीली हो सकती है। अगर आप वॉशिंग मशीन में मोजे धो रहे हैं, तो इन्हें सॉफ्ट लिक्विड डिटर्जेंट से धोएं। वहीं हाथ से मोजे धो रहे हैं, तो इसके लिए बिना ब्रश का इस्तेमाल किए हाथों से रगड़कर साफ कर सकते हैं।

गलत तरीके से सुखाना

कई बार हम जल्दबाजी में मोजों को गलत तरीके से सुखा देते हैं जिसकी वजह से इनकी इलास्टिक जल्दी ढीली हो सकती है। मोजों को तेज धूप में सुखाना गलत माना जाता है क्योंकि इससे इनके रेशे खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें सुखाने के लिए पहले अच्छे से निचोड़ लें और फिर क्लिप की मदद से टांग दें या सतह पर रख दें।

मोजे धोने का सही तरीका

मोजों को धोने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। मोजों को धोने के लिए सबसे पहले उन्हें रंगों के अनुसार अलग कर लें। इन्हें धोने के लिए हमेशा ठंडा या सामान्य पानी का इस्तेमाल करें। मोजे के रंगों को बनाए रखने और अंदर की गंदगी को दूर करने के लिए इन्हें उल्टा करके धोएं। इसके अलावा मोजों को साफ करने के लिए ब्रश से रगड़ने और ज्यादा जोर से निचोड़ने से बचें। इससे इलास्टिक जल्दी ढीली हो सकती है। इन्हें सुखाने के लिए समतल सतह या क्लिप पर टांगें। बहुत ज्यादा तेज धूप में सुखाने से मोजे खराब हो सकते हैं।

इन बातों का ध्यान रखकर आप मोजों को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं, जिससे आपको इन्हें बार-बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धोने और सुखाने का सही तरीका अपनाकर मोजे की इलास्टिक को लंबे समय तक टाइट रखा जा सकता है।