Tips to Preserve Old Sarees: कई महिलाओं के पास उनके साड़ी कलेक्शन में दादी और नानी की पुरानी साड़ियां होती हैं, जो उन्हें विरासत में मिली होती हैं। लेकिन कई बार इन्हें गलत तरीके से स्टोर करने पर धीरे-धीरे इनका फैब्रिक खराब हो सकता है। ऐसे में पुरानी साड़ियों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कुछ आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं।

मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी की 40 साल पुरानी साड़ियां अभी भी नई जैसी रखी हैं। उन्होंने हॉटरफ्लाई से बातचीत के दौरान साड़ियों की देखभाल से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। मालिनी अवस्थी के अनुसार साड़ी को स्टोर करते समय नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पुरानी साड़ियों को कभी भी प्लास्टिक बैग्स में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब साड़ी को प्लास्टिक में सील किया जाता है, तो हवा से नमी अंदर आ जाती है। इससे बैग से नमी जमा हो सकती है और साड़ी पर दाग लग सकते हैं। यह दाग ऑक्सीडाइज्ड होकर काले पड़ सकते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 40 से ज्यादा सालों तक साड़ियों को किस तरह सही सलामत रखा, तो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें कपड़े में लपेटकर रखा जाए। लेकिन साड़ी के नीचे छेद होना चाहिए। आमतौर पर हम साड़ियों को बॉक्स में रखते हैं। बॉक्स में कपड़ा बिछाकर साड़ियों को रखा जाता है और फिर ऊपर से कपड़े से ढककर उसे बंद कर देते हैं।

एक्सपर्ट से जानें साड़ियों को सुरक्षित रखने के तरीके

पर्ल एकेडमी में फैशन और टेक्सटाइल्स की असिस्टेंट प्रोफेसर परिधि धनुका ने पुरानी साड़ियों को सालों साल तक सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका बताया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बनारसी हैंडलूम साड़ियों के साथ काम करने के उनके अनुभव के अनुसार प्लास्टिक कवर लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सही नहीं हैं। खासकर सिल्क और जरी वाली साड़ियों के लिए। प्लास्टिक की वजह से हवा का अंदर आना जाना नहीं हो पाता है। अगर साड़ी में नमी है, तो अलमारी में या रखते समय मौसम में नमी है तो वह साड़ी में ही फंस कर रह जाती है।

समय के साथ नमी फफूंद की बदबू, काले धब्बे और कमजोर फैब्रिक की वजह बन सकती है। जरी की साड़ियों में नमी से धागे ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं, जिससे वे फीके या बेरंग दिख सकते हैं। धनुका ने बताया कि अगर साड़ी को बिना हवा लगाए या साफ किए रखा जाए, तो खुशबू, परफ्यूम और पसीने का फैब्रिक और जरी पर असर पड़ सकता है।

क्यों नहीं करना चाहिए नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल

परिधि धनुका के अनुसार महंगी और पारंपरिक साड़ियों में नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह बताती हैं कि लंबे समय तक नेफ्थलीन के संपर्क में रहने या उसे सांस के जरिए अंदर लेने से नुकसान हो सकता है। इसलिए इन गोलियों को कपड़ों और रहने की जगहों पर खुला न रखें। सिल्क, जरी और पारंपरिक साड़ियों को स्टोर करने के लिए सूखे नीम के पत्ते और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सूती या मलमल के कपड़े में रखें न कि सीधे साड़ी में। साड़ी को लंबे समय के लिए रखने से पहले उसे साफ करना और हवा लगाना जरूरी है।

सिल्क और जरी साड़ी को स्टोर करने के तरीके

इस तरह की साड़ियों को स्टोर करने का पहला तरीका है कि इन्हें अच्छी तरह से धोकर पूरी तरह सुखाने के बाद रखें। लंबे समय तक बनारसी सिल्क, जरी और पारंपरिक साड़ियों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय आप साड़ियों को नेचुरल फैब्रिक में रख सकते हैं। मलमल का बैग या फिर साफ सूती या मलमल का दुपट्टा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

खासतौर पर नाजुक साड़ियों के लिए लकड़ी की रॉड या आर्काइवल ट्यूब का इस्तेमाल करें। साड़ी को लकड़ी की रॉड पर लपेटकर उसे मलमल के कपड़े से ढककर रखें। लपेटने की वजह से साड़ियों पर पड़ने वाली सिलवटें कम हो सकती हैं। इसके अलावा साड़ी को आराम से फोल्ड करके रखें और उसे कुछ महीनों में फोल्ड की जगह बदलते रहें। इससे एक ही जगह पर बनी सिलवटों की वजह से कपड़ा कमजोर नहीं होगा।

साड़ी को स्टोर करने के आसान तरीके

सूखी और अंधेरे वाली अलमारी चुनें। साड़ी को नमी या जहां हवा ठीक से नहीं आती, वहीं रखने से बचें।

साड़ियों को धूप से दूर रखें। तेज धूप या ज्यादा देर तक धूप में रहने से फैब्रिक कमजोर हो सकती है और रंग फीका पड़ सकता है।

नाजुक कपड़ों के ऊपर भारी साड़ियों को न रखें।

कीड़ों से बचाव के लिए सूती या मलमल के कपड़े में नमी या लौंग की पोटली बनाकर रख सकते हैं।

नमी की वजह से जरी की साड़ियों को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में इसका खास ख्याल रखें।

साड़ियों को छूने से पहले अपने हाथों को साफ और सूखा रखें।