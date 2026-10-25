Restaurant Style Sirka Pyaaz: जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो साथ में सिरके वाली प्याज मिलती है। इसे सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखा जाता है बल्कि ये उन कई छोटी-छोटी चीजों में से एक है जो उत्तर भारत के खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। इसका ताजापन और हल्का खट्टापन भारी कबाब, तंदूरी डिश और क्रीमी ग्रेवी के भारीपन को संतुलित करता है। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि रेस्टोरेंट जैसी सिरके वाली प्याज का स्वाद घर पर उतना अच्छा नहीं आ पाता है। ऐसे में शेफ द्वारा बताए गए तरीके की मदद से आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं।

घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाले प्याज बनाने का तरीका

मुल्क और एसजेआई हॉस्पिटैलिटी के एग्जीक्यूटिव शेफ और फाउंडर शेफ इशिज्योत सुरी से द इंडियन एक्सप्रेस ने बात की। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाली प्याज बनाने के लिए सही तरह की प्याज और बैलेंस्ड पिकलिंग लिक्विड (सिरके वाला घोल) की जरूरत होती है। इसके अलावा इन्हें तैयार होने के लिए पर्याप्त समय भी देना पड़ता है।

अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाली प्याज बनाना चाहते हैं, तो शेफ के बताए तरीके मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए कुरकुरी, गुलाबी और चटपटी सिरके वाली प्याज तैयार की जा सकती है।

सही प्याज का चुनाव

रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाली प्याज बनाने के लिए छोटी भारतीय प्याज चुनें जिन्हें शैलॉट (Shallots) भी कहा जाता है। इनमें प्राकृतिक रूप मिठास होती है और अच्छा क्रंच होता है। सबसे पहले इन्हें छील लें लेकिन इनकी जड़ को न हटाएं। अब ऊपर की तरफ एक छोटा क्रॉस का निशान बना दें।

सिरके का घोल और गुलाबी रंग

इसका घोल तैयार करने के लिए संतुलित तरीके से पानी और सफेद सिरके को बराबर मात्रा में लें। इसमें नमक और चीनी मिलाएं। चीनी इसकी खटास को कम करती है और इससे प्याज मीठे नहीं होते। इसके साथ ही सुंदर गुलाबी रंग और हल्की मिठास लाने के लिए चुकंदर के दो या तीन पतले टुकड़े काटें और इन्हें अचार के घोल में डाल दें।

पर्याप्त समय के लिए छोड़ना

बेहतर स्वाद के लिए सिरके के इस घोल में प्याज को कुछ देर के लिए छोड़ना होगा। इससे सिरका अपना काम कर देगा और प्याज खाने के लिए तैयार हो जाएंगे।

खुशबू लाने के लिए क्या करें

सिरके वाली प्याज तैयार करने के बाद इसमें खुशबू लाने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत काली मिर्च, धनिया के बीज, बीच से कटी हुई हरी मिर्च या दालचीनी का छोटा टुकड़ा डालें। इससे स्वाद और बेहतर हो सकता है। ध्यान रखें कि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा न करें। क्योंकि इस डिश में मुख्य स्वाद प्याज का ही होना चाहिए।

अचार बनाना

सिरके के मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक गरम करें जब तक कि चीनी और नमक घुल न जाएं। अब इसे ठंडा होने दें फिर फ्याज के ऊपर डाल दें। इसे करीब 12 से 24 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। ध्यान रखें कि प्याज पूरी तरह से डूबे हुए हों।

शेफ सुरी के अनुसार बेहतरीन सिरके वाली प्याज बनाने का राज इनमें कुरकुरापन और सिरके के हल्के स्वाद के बीच का सही बैलेंस है। अच्छे सिरके वाली प्याज कुरकुरी, हल्की गुलाबी और बढ़िया खट्टे-तीखे स्वाद वाले होनी चाहिए। हालांकि इन्हें बहुत ज्यादा देर तक न छोड़ें। जरूरत के अनुसार ही बनाएं और फ्रिज में रखें।