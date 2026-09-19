Guldaudi Plant Care Tips: आजकल ज्यादातर लोग अपने घरों को सजाने के लिए रंग-बिरंगे फूलों वाले पौधे लगाना पसंद करते हैं। गुलाब, गेंदा, चंपा, गुड़हल और मोगरे के फूल कई लोग लगाते हैं। इसके अलावा गुलदाउदी का पौधा भी खूब लगाया जाता है, जिसमें सर्दियों के समय फूल खिलते हैं। ऐसे में इनकी सही देखभाल पौधे को घना और हरा-भरा बनाए रख सकती है। हालांकि कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि उनका पौधा घना नहीं हो रहा है। जिसके पीछे कई गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आप गुलदाउदी के पौधे को घना और हरा-भरा बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। इससे पौधे का विकास अच्छी तरह हो सकता है और इसमें ज्यादा फूल खिलने में मदद मिल सकती है।

पिंचिंग करें

गुलदाउदी के पौधे में सर्दियों तक खूब सारे फूल खिलने लगते हैं। अगर आपका पौधा लंबी डंडी की तरह बढ़ रहा है, तो इसे घना बनाने के लिए पिंचिंग की मदद ली जा सकती है। इससे पौधे में नई शाखाएं आती हैं और पौधा घना और हरा-भरा बना रह सकता है। ज्यादा फूल पाने और पौधे को घना बनाने के लिए ऊपर के कोमल हिस्से को उंगलियों की मदद से तोड़कर अलग कर दें। इस प्रक्रिया को ही पिंचिंग कहा जाता है। ऐसा करने से पौधे की लंबाई रुक जाती है और नीचे की पत्तियों के पास नई शाखाएं निकलने लगती हैं। गुलदाउदी के पौधे की पिंचिंग 10 से 15 दिन में की जा सकती है। पिंचिंग तब तक ही करें जब तक इसमें कलियां नहीं आ रही हैं। सामान्यतः इसमें नवंबर के अंत तक कलियां आने लगती हैं, ऐसे में पिंचिंग करने से बचें। क्योंकि कलियां दिखने के बाद पिंचिंग करने से फूल खिलने में देरी हो सकती है या फूल कम आ सकते हैं।

ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल

गुलदाउदी के पौधे को घना और हरा भरा बनाए रखने के लिए उसमें खाद देना जरूरी है। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व भी मिल सकते हैं। इसके लिए आप केमिकल युक्त खाद की बजाय ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधा करीब 35 से 40 दिन का हो जाए, तो इसमें खाद दे सकते हैं। इसके लिए गोबर के उपलों की राख और वर्मीकॉम्पोस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस खाद को पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करके डाल दें। ऊपर से हल्का पानी दें। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पौधे का विकास अच्छी तरह हो पाता है।

मिलीबग से बचाव के तरीके

गार्डन में लगे पौधे हरे-भरे दिखते हैं, लेकिन कई बार इनकी पत्तियों और तने पर सफेद-सफेद कीड़े लगने लगते हैं। इन्हें मिलीबग कहा जाता है। यह पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें कमजोर कर देते हैं। इसलिए मिलीबग्स को पौधे से दूर रखना जरूरी है। इसके लिए आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड सोप को पानी में मिलाकर समय-समय पर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके की मदद से पौधे को सुरक्षित रखा जा सकता है।

गुलदाउदी का पौधा लगाने का तरीका

गुलदाउदी के पौधे को कटिंग या बीजों से तैयार किया जा सकता है। जब यह पौधा करीब 5 से 6 इंच का हो जाए, तो इसे किसी बड़े गमले में ट्रांसफर कर लें। पौधे को निकालने से पहले ग्रो बैग में थोड़ा पानी जरूर डाल दें, इससे जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। अब गमले में इस पौधे को लगाएं और ऊपर से पानी दें। अब करीब 15 दिनों बाद जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाए, तो इसके पीले और खराब पत्तों को हटा दें। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, तो इसकी पिंचिंग कर सकते हैं।