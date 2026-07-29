दोस्ती का रिश्ता विश्वास, अपनापन और साथ निभाने की भावना से बनता है। इस रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों के साथ समय बिताने, पुरानी यादों को ताजा करने और नए यादगार पलों को बनाने का खास अवसर होता है। हालांकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, जो हमारे पास नहीं रहते लेकिन दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसे में उनके साथ फ्रेंडशिप डे मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में दूर रहने वाले दोस्त के साथ भी आप फ्रेंडशिप डे को खास बना सकते हैं।

अगर आपका कोई दोस्त दूर रहता है, तो उसके साथ फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए कुछ क्रिएटिव तरीके अपनाए जा सकते हैं। जिससे आप उसे खास महसूस करवा सकते हैं और इस दिन को यादगार बना सकते हैं। आइए, जानते हैं इन तरीकों के बारे में।

रील या वीडियो पोस्ट करें

आजकल सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे में फ्रेंडशिप डे को स्पेशल बनाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ बिताए गए हसीन पलों को एक वीडियो या रील में पिरोह सकते हैं। जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आप उन्हें प्यारा सा सरप्राइज दे सकते हैं।

ऑनलाइन गिफ्ट भेजें

ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में मिलने वाले दोस्त अक्सर किसी न किसी वजह से दूर हो जाते हैं। कोई अपने होम टाउन चला जाता है, तो कई पढ़ने या नौकरी करने के लिए दूसरे शहर पहुंच जाता है। ऐसे में दोस्तों से बात तो होती है, लेकिन उनसे मिलने का समय ज्यादा नहीं मिल पाता है। अगर आपका भी ऐसा कोई दोस्त है जो दूर रहता है, तो उसे स्पेशल फील करवाने के लिए आप गिफ्ट भेज सकते हैं। जिसे देखकर आपके दोस्त के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

केक भेजें

अगर आपका कोई दोस्त दूसरे शहर में है, तो उसे फ्रेंडशिप डे विश करते हुए सरप्राइज के तौर पर केक भेज सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होम डिलीवरी की सुविधा मिल जाती है, जिससे आप अपने दोस्त का पसंदीदा केक भेज सकते हैं। इसके साथ ग्रीटिंग कार्ड या छोटा-सा गिफ्ट भेज सकते हैं।

वर्चुअल मूवी डेट

अगर दूरी की वजह से एक साथ दोस्त के साथ समय बिताना संभव नहीं है, तो वर्चुअल मूवी डेट प्लान कर सकते हैं। वीडियो कॉल पर जुड़कर एक ही समय पर अपनी पसंदीदा फिल्म या वेब सीरीज देखें। फिल्म देखते हुए बातचीत, हंसी-मजाक और बाद में उसपर चर्चा कर सकते हैं। भले ही आप दूर हों, लेकिन यह तरीका आपको साथ होने का अहसास करा सकता है।

वर्चुअल लंच या डिनर करें

दोस्त के साथ लंच या डिनर करने के लिए आपको एक ही जगह पर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन एक जैसा खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इस दौरान आप ढेर सारी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। दोस्त के साथ यह क्वालिटी टाइम बिताने का बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है।