Rui ki Batti Kaise Bnaye: पुराने समय में हमारी दादी-नानी खाली समय में बैठकर बत्तियां बनाया करती थीं। जिनका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है और ये काफी सुंदर भी होती हैं। लेकिन समय की कमी की वजह से आजकल कई लोग इसे बाजार से खरीद लेते हैं। वहीं कई लोग बाजार से बत्तियां खरीदने से बचते हैं क्योंकि ये काफी मोटी होती हैं। इसके अलावा बाजार की बत्तियां लंबे समय तक नहीं जलती और जल्दी बुझ जाती हैं। त्योहार के मौके पर पूजा के दौरान बत्तियों की जरूरत होती है। अगर आप इस बार बाजार से बत्तियां नहीं खरीदना चाहते हैं, तो कुछ ट्रिक्स की मदद से इन्हें घर पर बना सकते हैं।

घर पर बत्ती बनाना चाहती हैं, तो यहां दिए गए तरीकों की मदद ले सकती हैं। इनकी मदद से कम समय में कई सारी बत्तियां बन सकती हैं, जिन्हें महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है और बार-बार बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं होगी।

सामग्री

रुई

अगरबत्ती

दूध

लंबी बत्ती बनाने का तरीका

मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी के लिए लंबी बत्ती बनाई जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले साफ और अच्छी रुई लेनी है। लंबी बत्ती जल्दी और आसानी से बन जाए, इसके लिए आपको अगरबत्ती की डंडी की जरूरत होगी। इसके लिए अगरबत्ती के ऊपर का हिस्सा हटा दें। आप चाहें तो कोई पतली डंडी भी ले सकते हैं। अब थोड़ी सी रुई लें और उसे हाथ से फैला लें। अब डंडी के नीचे रुई को रखें और हाथों से इसे ऊपर-नीचे करें। इस तरह गोल-गोल होने पर रुई डंडी में चिप जाएगी और लंबी बत्ती तैयार हो जाएगी। अब डंडी से बत्ती को निकालें और साफ चॉपिंग बोर्ड पर इसे एक बार और रोल कर लें। कुछ ही मिनटों में आप इस तरीके से कई सारी लंबी बत्ती तैयार कर सकते हैं।

गोल बत्ती बनाने का तरीका

कई लोग पूजा में गोल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाना भी काफी आसान है। इसके लिए रुई का छोटा हिस्सा लें। इसे हाथों से फैला लें और अब दोनों तरफ से ट्विस्ट करें। अब दोनों किनारों को आपस में ट्विस्ट करते हुए जोड़ लें। अगर हाथ से बत्ती आसानी से नहीं बन रही है, तो हल्का दूध लगा सकते हैं। इससे बत्ती आसानी से बन जाती है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं।

बत्ती बनाने का अन्य तरीका

अगर आप ऐसी बत्ती चाहते हैं, जो लंबे समय तक जलती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले एक लंबी बत्ती बनाएं और इसे बीच से मोड़ते हुए दोनों हिस्सों को ट्विस्ट करें। इस तरह की बत्ती दिखने में काफी सुंदर लगती है और घी डालने पर काफी देर तक जल सकती है।