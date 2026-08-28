हर कोई चाहता है कि उसका लुक क्लासी, स्टाइलिश और एलिगेंट नजर आए। लेकिन कई बार हम गलत स्टाइलिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से लुक ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि क्लासी और एक्सपेंसिव लुक के लिए महंगे कपड़े होने चाहिए। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। महंगे या ब्रांडेड कपड़े खरीदना नहीं बल्कि सही स्टाइलिंग कम खर्च में भी लुक को एक्सपेंसिव और पॉलिश्ड दिखा सकती है।

अगर आप भी कम बजट में स्टाइलिश, क्लासी और एक्सपेंसिव लुक चाहते हैं, तो यहां दी गई स्टाइलिंग टिप्स आपके काम आ सकती हैं। सही फिटिंग, कलर कॉम्बिनेशन और छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर भी सिंपल आउटफिट को खास बनाया जा सकता है।

कपड़ों की फिटिंग

महंगे लुक के लिए कपड़ों की कीमत से ज्यादा उनकी फिटिंग मायने रखती है। आउटफिट न बहुत ढीला होना चाहिए और न ही इतना टाइट कि पहनने में कंफर्टेबल न लगे। कंधे, कमर और पैंट की लंबाई जैसी चीजों पर ध्यान दें। बेसिक और सिंपल कपड़े भी अगर सही फिटिंग के हैं, तो पूरा लुक ज्यादा पॉलिश्ड नजर आ सकता है।

कलर कॉम्बिनेशन

आउटफिट के कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना जरूरी है। एक साथ बहुत सारे रंग पहनने की बजाय दो या तीन शेड्स चुनें जो दिखने में अच्छे लगें। न्यूट्रल कलर्स जैसे व्हाइट, बेज, ब्लैक, नेवी और ब्राउन को सटल शेड्स के साथ पेयर किया जा सकता है। इससे आउटफिट सिंपल होने के बाद भी क्लासी और एलिगेंट नजर आ सकता है।

फैब्रिक का चुनाव

आउटफिट को क्लासी और पॉलिश्ड लुक देने के लिए फैब्रिक का चुनाव भी अहम होता है। कपड़ा बहुत पतला, ज्यादा चमकदार या आसानी से सिकुड़ने वाला होने पर लुक थोड़ा खराब नजर आ सकता है। इसलिए आउटफिट के हिसाब से कॉटल, लिनन, सिल्क, सैटिन या क्रेप जैसे फैब्रिक चुन सकते हैं। इसके अलावा कपड़े की क्वालिटी के साथ उसकी साफ-सफाई और प्रेसिंग का भी ध्यान रखें।

लेयरिंग करना

सही तरीके से की गई लेयरिंग सिंपल आउटफिट को भी स्टाइलिश और क्लासी लुक दे सकती है। शर्ट के ऊपर ब्लेजर, कुर्ती के साथ श्रग या ड्रेस के साथ हल्का स्टोल कैरी कर सकती हैं। हालांकि लेयरिंग करते समय बहुत ज्यादा लेयर्स या प्रिंट्स को एक साथ न पहनें। आउटफिट और मौसम के अनुसार हल्की और बैलेंस्ड लेयरिंग ज्यादा बेहतर लग सकती है।

साफ जूते

सिंपल आउटफिट के साथ साफ जूते लुक को अट्रैक्टिव और क्लासी दिखाते हैं। इसलिए आउटफिट के साथ जूते हमेशा साफ-सुथरे पहनें। व्हाइट टी शर्ट और डेनिम जींस के साथ व्हाइट स्नीकर्स एलिगेंट और रॉयल लुक दे सकते हैं।

बैलेंस लुक अपनाएं

एक्सपेंसिव और क्लासी लुक के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसरीज या डिजाइनर कपड़े चुनें। आउटफिट में बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आउटफिट हैवी प्रिंटेड या एम्ब्रायडरी वाले हैं, तो एक्सेसरीज को मिनिमल रखें। वहीं सिंपल आउटफिट के साथ स्टेटमेंट ईयररिंग्स, घड़ी और स्टाइलिश बैग के जरिए लुक को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है।