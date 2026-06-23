Jamun Fruit Buying Tips: गर्मियों और बरसात के मौसम में कई लोग जामुन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह फल बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है। स्वाद में हल्के खट्टे-मीठे और पोषक तत्वों से भरपूर जामुन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि कई बार अच्छे दिखने वाले जामुन स्वाद में फीके और खट्टे निकल जाते हैं। ऐसे में बाजार से जामुन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है जो मीठे और रसदार जामुन खरीदने में मदद कर सकते हैं।

रंग से पहचान करें

जामुन खरीदते समय उनका रंग देखना बहुत जरूरी है। अच्छे और पके हुए जामुन का रंग बैंगनी या लगभग काला होता है। अगर जामुन हरे या हल्के गुलाबी रंग के हैं तो इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से पके नहीं हैं। आमतौर पर पूरी तरह से पके हुए जामुन मीठे और रसदार होते हैं।

प्राकृतिक चमक

ताजा दिखाने के लिए कई बार दुकानदार जामुन पर पानी छिड़कते रहते हैं। इससे वे ज्यादा चमकदार नजर आते हैं और रात के समय इनका सही रंग नहीं नजर आ पाता। ऐसे में बहुत ज्यादा चमक वाले जामुन खरीदने से बचें। प्राकृतिक रूप से हल्की चमक वाले और ताजे दिखने वाले जामुन खरीद सकते हैं।

आकार से करें पहचान

बहुत ज्यादा छोटे या सिकुड़े हुए जामुन की तुलना में मध्यम और बड़े आकार के जामुन में ज्यादा गूदा होता है। ऐसे जामुन ज्यादा मीठे निकलते हैं जो स्वाद में बेहतरीन लगते हैं। इसलिए खरीदते समय इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें।

छूकर देखें

जामुन खरीदते समय उन्हें हाथ से छूकर देख सकते हैं। अगर फल बहुत मुलायम या दबा हुआ है तो उसे खरीदने से बचना चाहिए। ऐसे जामुन जल्दी खराब हो सकते हैं और उनका स्वाद भी प्रभावित हो सकता है।

डंठल से करें पहचान

जामुन की ताजगी चेक करने के लिए उसके डंठल पर भी ध्यान दें। अगर डंठल हरा और ताजा दिख रहा है तो यह हाल ही में तोड़ा गया है। वहीं सूखा और भूरा डंठल पुराने जामुन की ओर इशारा कर सकता है।

खुशबू से पहचानें ताजगी

इसके अलावा आप जामुन को उसकी महक से भी पहचान सकते हैं। अगर इनमें खट्टी या किसी प्रकार की आप्राकृतिक महक आ रही है, तो इन्हें खरीदने से बचें। वहीं प्राकृतिक तरीके से तोड़े गए जामुन की खुशबू अलग ही होती है।