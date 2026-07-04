Tips to Identify Chemical Ripened Fruits: गर्मियों के मौसम में लीची, आम, खरबूजा, तरबूज, पाइनएप्पल सहित कई तरह के मौसमी फल आसानी से मिल जाते हैं। इनका चमकदार रंग और ताजा रूप देखकर लोग अक्सर इन्हें खरीद लेते हैं। हालांकि कुछ फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने की बजाय जल्दी तैयार करने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में फल खरीदते समय थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कई बार कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसी विषय पर इंडियन एक्सप्रेस ने आईएसआईसी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में गैस्ट्रो साइंसेज विभाग के निदेशक और प्रमुख डॉ. शुभम वत्स्या से बातचीत की। उनके अनुसार हम कुछ तरीकों या संकेतों की मदद से केमिकल तरीके से पके हुए फलों जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, लीची और पाइनएप्पल की पहचान कर सकते हैं।

आम

आम चमकीले पीले रंग के हों, डंठल के पास हरे धब्बे हों, असमान रूप से पके हों, छूने में सख्त हों और जिनमें प्राकृतिक खुशबू नहीं हो, वे केमिकल तरीके से पके हो सकते हैं। इससे पेट खराब होना, दस्त, सिरदर्द या गले में जलन जैसी समस्या हो सकती है। प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम समान रूप से नरम होता है और उसमें मीठी खुशबू होती है।

खरबूजा

गर्मियों के समय खरबूजा बहुत पसंद किया जाता है। अगर खरबूजे का रंग हर तरफ से एक जैसा पीला दिख रहा हो लेकिन दबाने पर वह सख्त हो, उसमें खुशबू बहुत कम हो और स्वाद में मीठा न हो तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि इन्हें केमिकल द्वारा पकाया गया है।

तरबूज

शरीर को हाइड्रेट रखने वाले तरबूज गर्मियों में काफी खाए जाते हैं। कई बार ये फल दिखने में आकर्षक लगते हैं लेकिन जब इन्हें काटा जाता है तो कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिनसे पता चलता है कि ये प्राकृतिक तरीके से नहीं पके हैं। अगर तरबूज का गूदा एक जैसा लाल न हो कर जगह-जगह अलग रंग का हो, स्वाद में कम मीठा हो और उसका गूदा जरूरत से ज्यादा सख्त लगे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि इन्हें केमिकल द्वारा पकाया गया है।

लीची

अगर लीची का छिलका बहुत ज्यादा चमकदार और लाल दिखे लेकिन अंदर का गूदा सख्त हो, तो यह केमिकल से पके हुए हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें रस कम हो और स्वाद में प्राकृतिक मिठास न हो। यह संकेत हो सकता है कि लीची प्राकृतिक तरीके से पकी नहीं हैं।

पाइनएप्पल

अगर पाइनएप्पल या अनानास का बाहरी छिलका पीला हो, उसमें प्राकृतिक खुशबू कम हो और स्वाद में मीठा होने की बजाय खट्टा लगे, तो यह केमिकल द्वारा पके हुए हो सकते हैं।

फल खरीदते समय चमकदार रंग पर भरोसा न करें। उनकी प्राकृतिक खुशबू, हल्का नरम टेक्सचर और प्राकृतिक मिठास जैसे संकेतों पर भी ध्यान दें। इसके अलावा फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोकर खाएं।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।