Gardening Tips: घर की बालकनी हो या छत हर कोई पौधे लगाना पसंद करता है। फूलों, सब्जियों और सजावटी पौधे अक्सर घरों में लगाए जाते हैं। अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो ऐसे पौधों को लगा सकते हैं जो घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ मूड को भी फ्रेश रखे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रातरानी के पौधे की जिसे नाइट जैस्मिन, पारिजात और हरसिंगार का पौधा भी कहा जाता है। इसके फूलों की खुशबू रात के समय ज्यादा फैलती है, जिससे पूरे घर का माहौल खुशनूमा हो सकता है।

सितंबर के महीने में आप रातरानी के पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। इस दौरान मौसम अनुकूल होता है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो कटिंग की मदद से पौधे को तैयार कर सकती हैं, जिसमें अक्टूबर तक फूल खिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसे लगाने का तरीका और देखभाल से जुड़ी जानकारी।

सबसे पहले कटिंग का चुनाव करें

रातरानी का पौधा नर्सरी से खरीदकर लगाया जा सकता है। लेकिन आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकती हैं। सितंबर के महीने में इस पौधे की कटिंग आसानी से लग सकती है। इसके लिए सबसे पहले रातरानी के पौधे की एक स्वस्थ टहनी चुनें। यह करीब 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। कटिंग के निचले हिस्से से सभी पत्तियों को हटा दें और फिर नीचे से तिरछा कट करें। अगर कटिंग ज्यादा पतली होगी तो वह नहीं लगेगी। कटिंग पेंसिल से ज्यादा मोटी होनी चाहिए।

अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो वह कटिंग पर लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो एलोवेरा जेल भी लगाया जा सकता है। दोनों से ही कटिंग के जड़ पकड़ने की संभावना बढ़ सकती है।

गमले में मिट्टी का मिश्रण तैयार करें

कटिंग चुनने के बाद गमले में उसे लगाएं। आप चाहें तो शुरुआत में इसे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। कटिंग को मिट्टी में बिना खाद के लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप रेत में भी कटिंग लगा सकते हैं। गमले में आधा भाग मिट्टी, वर्मीकॉम्पोस्ट और रेत को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें लगभग 2-3 इंच की गहराई तक कटिंग को सीधा लगा दें। इसके बाद पानी डालकर गमले को ऐसी जगह रख दें जहां सुबह के समय 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। लेकिन सीधी तेज धूप से कटिंग को बचाकर रखें। इससे कटिंग को नुकसान पहुंच सकती है। ऐसे में कटिंग को छाया में ही रहने दें।

देखभाल का तरीका

कटिंग लगाने के बाद मिट्टी में पानी का छिड़काव करें। मिट्टी को हमेशा नम रखें लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें। जड़ें निकलने में करीब 4 से 6 हफ्तों का समय लग सकता है। जब कटिंग से नई-नई पत्तियां निकलने लगे तो समझ जाएं कि कटिंग लग गई है। लगभग 1 महीने बाद जब पौधा अच्छी तरह विकसित होने लगे तो इसे धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। नियमित देखभाल की मदद से अक्टूबर के महीने में आप इन पौधों में फूल खिले हुए देख सकते हैं।