सितंबर का महीना कुछ पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं होती जिसकी वजह से कुछ पौधों की ग्रोथ तेजी से हो सकती है। अगर आप ऐसे में फूल वाले पौधे लगाना चाहते हैं, तो गेंदा, गुलाब या मोगरा नहीं बल्कि कुछ अलग लगा सकते हैं। जिसे लगाने के लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी की। यह बहुत ही सुंदर पौधा है, जिसपर रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं।

मॉर्निंग ग्लोरी बेल वाला पौधा है, जिसमें लाल, नीले, गुलाबी, बैंगनी और सफेद रंग के फूल खिलते हैं। इसके बीज को खास तौर पर मार्च से अप्रैल या जून से अगस्त के दौरान लगाया जा सकता है। इसके अलावा सितंबर में कटिंग से भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके फूल सुबह सूरज निकलते ही खिल जाते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सर्दियों में इन फूलों को खिलते हुए देखना चाहते हैं, तो इसे लगाने से जुड़ी कुछ टिप्स को ध्यान में रख सकते हैं।

सही गमला और मिट्टी

मॉर्निंग ग्लोरी को लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए करीब 12 से 15 इंच का गमला लें। गमला ऐसा लें जिसके नीचे ड्रेनेज होल यानी जल निकासी के लिए छेद हो। सही गमले के अलावा सही मिट्टी भी पौधे के विकास में मदद करती है। इसके लिए 40 प्रतिशत मिट्टी, 40 प्रतिशत वर्मीकम्पोस्ट और 20 प्रतिशत रेत या परलाइट का इस्तेमाल करें। इस मिट्टी में बीज या कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप सितंबर में मॉर्निंग ग्लोरी उगाना चाहते हैं, तो कटिंग लगाना ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके लिए स्वस्थ टहनी लें जिसमें नोड हो। इसे मिट्टी में लगाएं और ऊपर से हल्का पानी छिड़कें।

पर्याप्त धूप

मॉर्निंग ग्लोरी को लगाने के बाद उसकी सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है। गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां से उसे करीब 5 से 6 घंटे की पर्याप्त धूप मिल सके। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे को जितनी अच्छी धूप मिलेगी, उतनी ही अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी। साथ ही फूल भी अच्छी तरह खिल सकेंगे।

समय पर पानी देना

जब गमले में लगभग 1 से 2 इंच की मिट्टी सूख जाए, तो इसमें पानी दें। गमले में पानी को जमा न होने दें इससे जड़ें खराब हो सकती हैं और पौधा सूख सकता है। ध्यान रखें कि गमले में पानी न ज्यादा हो और न ही कम हो। पर्याप्त मात्रा में पानी देने से बेल का विकास अच्छी तरह हो पाता है।

बेल को सहारा दें

मॉर्निंग ग्लोरी की बेल को बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। इसके लिए मजबूत लकड़ी या ग्रिल का इस्तेमाल करें। इससे बेल घनी और सुंदर दिखती है। साथ ही बेल को बढ़ने के लिए जगह भी मिल जाती है। अगर बेल के पत्ते सूखे और खराब दिख रहे हैं, तो इन्हें तुरंत हटा दें। जिससे पौधा हरा-भरा बना रह सकता है।

वर्मीकम्पोस्ट और पिंचिंग

बेल का विकास अच्छी तरह हो इसके लिए हर 20 से 30 दिन में वर्मीकम्पोस्ट दे सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद देने से बचना चाहिए। अगर बेल लंबी हो रही है, तो पिंचिंग कर सकते हैं। इससे बेल में नई शाखाएं आती हैं और पौधा घना हो सकता है।

इन बातों का ध्यान रखते हुए मॉर्निंग ग्लोरी को गमले में लगाया जा सकता है। इससे पौधा अच्छी तरह बढ़ता है और उसपर खूब सारे फूल खिल सकते हैं। ध्यान रखें कि सितंबर के अंत तक इसकी कटिंग लगा लें। जिससे सर्दियों तक इसमें फूल खिल सकते हैं।