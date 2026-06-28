DIY Phone Cover Ideas: आजकल मोबाइल फोन हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। हालांकि मोबाइल फोन काफी महंगे आते हैं जिसकी वजह से लोग बार-बार इसे बदल नहीं पाते। ऐसे में लोग समय-समय पर इसका कवर बदलते रहते हैं, जिससे फोन को नया लुक मिल सके। कई बार पुराने मोबाइल फोन के कवर मिलना मुश्किल होता है और हमें सिंपल कवर लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि लंबे समय तक एक ही तरह का कवर इस्तेमाल करना बोरिंग हो सकता है। ऐसे में आप अपने मोबाइल कवर को नया लुक देने के लिए कुछ आसान और बजट-फ्रेंडली तरीके अपना सकते हैं, इससे कवर स्टाइलिश और यूनिक दिख सकता है।

स्टिकर्स लगाएं

मोबाइल फोन का कवर मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बजट आइडियाज अपना सकते हैं। अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर, एनीमे कैरेक्टर, ड्राइंग या फूल वाले स्टिकर्स को कवर के पीछे चिपका सकते हैं।

मोतियों से सजाएं कवर

अगर आपके मोबाइल फोन का कवर बहुत ही सिंपल है तो उसे आप घर पर स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इसके लिए मोतियों को कवर के पीछे एक पैटर्न में चिपकाएं। आप चाहें तो इसके लिए रंगीन मोतियों और स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कवर काफी आकर्षक लग सकता है।

वाशी टेप का इस्तेमाल

फोन कवर को बजट में डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए वाशी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आसानी से आपको यह मिल जाएगा जिसे आप कवर के पीछे अपने तरीके से लगा सकते हैं। जिससे कवर को यूनिक और स्टाइलिश लुक मिल सकता है।

फोटो या प्रिंटेड कोट्स लगाएं

अगर आपके फोन का कवर ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर आप अपनी फेवरेट फोटोज, प्रिंटेड कोट्स या कोई पैटर्न वाला पेपर लगा सकते हैं। इससे फोन को एक यूनिक और स्टाइलिश लुक मिलेगा और आपको नए कवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे आप अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी बदल सकते हैं।

फोन चार्म से डेकोरेट करें

मोबाइल फोन कवर को यूनिक और स्टाइलिश लुक देने के लिए फोन चार्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप कवर के साइड में लगा सकते हैं जो बहुत शानदार लगता है। इससे आपके बोरिंग फोन को नया लुक मिल जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप चाहें तो इसे घर पर मोतियों और अन्य डेकोरेटिव चीजों की मदद से भी बना सकते हैं।