हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसकी शुरुआत इस साल 30 जुलाई यानी गुरुवार से हो रही है। भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के लिए यह महीना बहुत खास माना जाता है। जहां एक तरफ कई लोग मंदिर जाते हैं और व्रत रखते हैं। वहीं कुछ लोग घर पर ही पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान घर के मंदिर का साफ-सुथरा और खूबसूरत दिखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में आप मंदिर को सजाने के लिए कुछ यूनिक तरीकों की मदद ले सकते हैं।

अगर आप सावन में घर के मंदिर को नया और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो कुछ आसान और खूबसूरत डेकोरेटिव तरीके अपना सकते हैं।

सबसे पहले करें सफाई

मंदिर घर का बहुत ही खास हिस्सा होता है, जहां पर भगवान को रखा जाता है। इसलिए इस जगह को साफ-सुथरा रखना चाहिए। मंदिर को सजाने से पहले उसकी अच्छी तरह सफाई करें। पूजा सामग्री, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरों को सावधानी से साफ करें। इसके बाद सूखे कपड़े से धूल साफ करें। पुराने और सूखे फूल, माला या अन्य बेकार चीजों को मंदिर से हटा दें। इससे मंदिर साफ और व्यवस्थित दिखेगा।

भगवान शिव की थीम वाली सजावट

सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए आप मंदिर को भगवान शिव की थीम के अनुसार सजा सकते हैं। सजावट के लिए बेलपत्र, रुद्राक्ष की माला, डमरू, त्रिशूल, चंद्रमा और नंदी से जुड़ी सजावटी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही सफेद, हरे और नीले रंग के फूलों से मंदिर को आकर्षक और खूबसूरत लुक दिया जा सकता है।

फूलों से सजावट

सावन के महीने में ताजे फूलों से मंदिर को सजाया जा सकता है। गेंदा, गुलाब, कमल या चमेली जैसे फूलों की माला बनाकर आप मंदिर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान की चौकी को फूलों से सजाया जा सकता है। इससे मंदिर काफी सुंदर और आकर्षक लगेगा।

दीये और कैंडल का इस्तेमाल

मंदिर में रोशनी का अलग ही महत्व होता है। दीयों, कैंडल और लाइटिंग की मदद से आप इसे सजा सकते हैं। रात के समय आरती के दौरान इस तरह की सजावट मंदिर में एक अलग माहौल बना सकती है।

आम और अशोक के पत्तों का तोरण

मंदिर के प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। यह सजावट का एक पारंपरिक और शुभ तरीका माना जाता है। कई लोग इसे विशेष अवसरों पर लगाते हैं। अगर ताजे पत्ते नहीं हैं, तो बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल तोरण का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

पूजा की चौकी रखें

अगर भगवान की मूर्ति या तस्वीरें चौकी पर रखी है, तो उसे सजाने के लिए नया तरीका अपना सकते हैं। चौकी को साफ करके उसके ऊपर सुंदर कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान की मूर्तियों को व्यवस्थित तरीके से रखें और आसपास दीपक, कलश, घंटी और फूलों से सजाएं।

रंगोली बनाएं

रंगों या फूलों की मदद से रंगोली बनाकर मंदिर को और सुंदर बनाया जा सकता है। शिवलिंग, डमरू, त्रिशूल या ॐ जैसे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। इससे मंदिर का माहौल और भी आकर्षक लग सकता है।