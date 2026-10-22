Diwali Temple Decor Tips: इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस दौरान मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं, तरह-तरह के व्यंजन बनते हैं और एक दूसरे को बधाई दी जाती है। दिवाली में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में घरों की साफ-सफाई के बाद बात सजावट की आती है। घर के बाकी कमरों के साथ-साथ मंदिर की सजावट का भी खास ध्यान रखा जाता है।

दिवाली पर मंदिर का मेकओवर करना चाहते हैं, तो यहां बताए गए तरीकों से सजावट कर सकते हैं। फूलों से लेकर लाइटिंग तक मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होगी।

सबसे पहले मंदिर की सफाई करें

दिवाली से पहले पूरे घर की साफ-सफाई करने के बाद आखिर में मंदिर की सफाई कर सकते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी जी का पूजन होता है और ऐसे में घर के साथ-साथ मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। मंदिर की सारी चीजों को हटा दें और आसपास की जगहों से धूल-मिट्टी को अच्छी तरह साफ कर दें। पूजा की सभी चीजों को साफ कपड़े की मदद से पोंछकर दोबारा रखें। अगर चीजों पर दाग लगे हैं, तो पहले गीले कपड़े से सफाई करें और फिर सूखे कपड़े से पोछ दें। जिससे धूल-मिट्टी और जाले हट जाएं।

मंदिर का बैकड्रॉप तैयार करें

मंदिर की सफाई करने के बाद सजावट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बैकड्रॉप तैयार करना होगा। आप चाहें तो मंदिर के लिए लकड़ी या पैनल का बैकड्रॉप खरीद सकते हैं। अगर मंदिर खुली जगह पर रखा है, तो पीछे बैकड्रॉप मंदिर को आकर्षक और स्टाइलिश लुक दे सकता है। इसके लिए आप लाल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए आसपास एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

तोरण और फूलों की सजावट

मंदिर के बैकड्रॉप के दोनों किनारों पर फूलों की लड़ियां लटका सकते हैं। बाजार में नकली फूलों की लड़ी आसानी से मिल जाती है, जिसे सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ताजे फूल जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए नकली फूलों का इस्तेमाल सजावट को लंबे समय तक बरकरार रख सकता है। इसके साथ दरवाजे पर तोरण का इस्तेमाल करें। इसे आप घर पर खुद भी बना सकते हैं या तो बाजार से खरीद सकते हैं।

दीया और मोमबत्ती से सजावट

मंदिर में साफ कपड़ा बिछाकर सभी मूर्तियों को अच्छी तरह रख दें। साथ में ब्रास या सिल्वर के बाउल रखें। इसके साथ ही दीयों और मोमबत्ती की सजावट से मंदिर के लुक को बदला जा सकता है। मंदिर के किनारों पर दीयों को रखें और बीच में एक-एक मोमबत्ती को सजाएं। इसे जरूरत पड़ने पर ही जलाएं।

लाइटिंग का इस्तेमाल करें

मंदिर को नया और आकर्षक लुक देने के लिए लाइटिंग भी अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए आप फेयरी या एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली की सजावट लाइटिंग के बिना अधूरी सी लगती है। इसलिए अपने मंदिर के साइज के अनुसार लाइटिंग लगाएं।

रंगोली से मंदिर को बनाएं आकर्षक

दिवाली के एक दिन पहले या रात के समय फूलों या रंगों से खूबसूरत रंगोली तैयार कर सकते हैं। मंदिर के सामने बनी रंगोली दिवाली की रौनक में चार चांद लगा सकती है। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है, तो अलग-अलग रंग के फूलों को गोल-गोल करके रख सकते हैं। यह भी दिखने में अच्छी लग सकती है।