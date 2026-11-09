दिवाली के मौके पर रंगोली बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। इस मौके पर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे, आंगन, पूजा स्थल और अन्य जगहों पर रंग-बिरंगी रंगोली बनाते हैं। यह दिखने में खूबसूरत होती हैं और जगह को आकर्षक बनाने में भी मदद करती हैं। रंगोली बनाने के लिए फूलों के अलावा लोग तरह-तरह के रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब दिवाली खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में लोग रंगोली को भी साफ करेंगे। लेकिन कई बार इनके रंगों के दाग फर्श पर लगे रह जाते हैं।

कई बार रंगोली के दाग साधारण सफाई में साफ नहीं होते। खासकर अगर रंगोली बनाने में रंग के अलावा हल्दी, सिंदूर, गुलाल या चावल का इस्तेमाल हुआ तो इन्हें साफ करना और भी मुश्किल हो जाता है। इनके निशान आसानी से नहीं छूटते। हालांकि, कुछ घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप रंगोली के दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं।

अगर रंगोली सूखे रंगों से बनाई गई है, तो सबसे पहले झाड़ू या सूखे कपड़े से उसे साफ कर लें। इसके बाद मुलायम ब्रश या सूखे कपड़े से बचे हुए पाउडर को हटाएं। कोनों में जमा रंग को साफ करने के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डिशवॉश लिक्विड से हटाएं दाग

रंगोली के रंग को हटाने के लिए डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हल्के दागों और चिकनाई वाले निशानों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में गुनगुना पानी लें। इसमें कुछ बूंदें हल्के डिशवॉश लिक्विड की मिलाएं। एक मुलायम कपड़े को घोल में भिगोकर निचोड़ लें और दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से कपड़ा फेरें। इसके बाद फर्श को साफ पानी से पोंछ दें।

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल घर की साफ-सफाई में खूब किया जाता है। यह हल्के और जिद्दी दागों को हटाने में भी काम आ सकता है। रंगोली के दागों को साफ करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा लें। इसमें पानी मिलाकर हल्का पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम गीले कपड़े से इसे साफ कर दें और फिर साफ पानी से फर्श पोंछ दें।

सफेद सिरका

अगर फर्श पर रंगोली के हल्के निशान रह गए हैं, तो सफेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इसका उपयोग करने से पहले फर्श के किसी छोटे हिस्से पर जांच जरूर कर लें। दाग साफ करने के लिए एक कप पानी में थोड़ा सफेद सिरका मिलाएं और दाग वाली जगह पर लगाकर मुलायम कपड़े से साफ करें। अंत में साफ पानी से अच्छी तरह पोंछ दें। ऐसे में आप इन घरेलू नुस्खों की मदद से रंगोली के दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं।

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